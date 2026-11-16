Qu'a dit Luis de la Fuente après la lourde défaite contre l'Angleterre ?

Après la rencontre à Madrid Teledeporte sur les ondes, de la Fuente a souligné que son équipe avait rencontré des difficultés dès le début du match. Selon lui, les Anglais ont su s'imposer en première mi-temps :

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne Luis de la Fuente Ligue des nations de l'UEFA a partagé ses réflexions après le match intense et riche en buts disputé à domicile contre l'Angleterre ( 2:3 ). Le technicien espagnol n'a pas caché sa satisfaction quant à la détermination montrée par son équipe.

Que pense Luis de la Fuente du nouveau record de l'Espagne et des critiques ?

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« Durant les 30 premières minutes, l'adversaire a dominé et nous a acculés dans notre camp. Le score de 0:3 a été un coup dur pour nous. Cependant, nous avons essayé de passer à l'offensive. Les problèmes se sont accumulés dès le début : la cheville de Pubill, ainsi que les muscles de Cubarsí et Zubimendi nous ont inquiétés », a déclaré le sélectionneur.

Le match et les performances de l'équipe Détails Compétition et phase Ligue des nations de l'UEFA, 6e journée Match au sommet Espagne — Angleterre (2:3) Réaction de l'entraîneur Fierté malgré les problèmes en début de match et la lourde défaite Pertes majeures Blessures de Pubill, Cubarsí et Zubimendi

Changements tactiques et acceptation de la défaite

Par ailleurs, l'entraîneur a noté avec regret que l'équipe avait réussi à changer de tactique pour réduire le score, mais qu'elle n'avait finalement pas pu éviter la défaite :

« Ensuite, nous avons modifié notre tactique, les joueurs ont tout donné. C'est dommage de ne pas avoir pu obtenir au moins le match nul. Je suis fier de cette équipe incroyable. Il faut valoriser les succès passés. Que ceux qui nous succéderont essaient de surpasser ces résultats. Il faut savoir gagner, mais aussi savoir accepter la défaite », a ajouté de la Fuente.

Selon vous, l'équipe d'Espagne dirigée par Luis de la Fuente saura-t-elle tirer les leçons de cette défaite pour renforcer son jeu lors des prochaines étapes ? Laissez votre avis en commentaire !