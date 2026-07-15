De la Fuente répond : l'Espagne ne s'attardera pas sur l'arbitrage

Après la qualification de l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde 2026, des débats sur l'arbitrage ont éclaté dans le camp français. Cependant, Luis de la Fuente a déclaré qu'il ne partageait pas les griefs de Didier Deschamps, préférant se concentrer sur l'essentiel : la progression continue de l'Espagne.

Deschamps mécontent de l'arbitrage

La France a perdu 0-2 contre l'Espagne en demi-finale. Après le match, Didier Deschamps a remis en question le niveau de l'arbitrage, soulignant que dans un match aussi important qu'une demi-finale, les décisions doivent être plus précises.

Les discussions se sont intensifiées autour des épisodes litigieux et du penalty ayant mené au premier but. Dans le camp français, des voix se sont élevées pour dire que ces décisions avaient influencé le scénario du match.

De la Fuente : « Je ne suis pas d'accord »

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a affirmé qu'il ne partageait pas l'avis de son homologue français sur l'arbitrage.

« Je ne suis pas d'accord. Il y a eu des hors-jeu litigieux et quelques épisodes douteux, mais je n'ai pas l'intention de discuter de l'arbitrage. Pour moi, il est plus important que l'équipe nationale d'Espagne continue de s'améliorer », a déclaré de la Fuente.

Cette réponse montre l'état d'esprit du camp espagnol : ils privilégient la préparation de la finale plutôt que d'entrer dans des polémiques.

L'Espagne a choisi sa voie

Pour de la Fuente, la question principale n'est pas l'arbitrage, mais le jeu de l'équipe. L'Espagne a atteint la finale contre la France grâce à la possession de balle, la domination au milieu de terrain et la discipline défensive.

Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penalty, et Pedro Porro a inscrit le deuxième but, scellant la victoire espagnole.

Match Résultat Espagne — France 2:0 Premier but Mikel Oyarzabal Deuxième but Pedro Porro Résultat L'Espagne est en finale

Pourquoi de la Fuente n'a-t-il pas polémiqué ?

Dans une telle situation, il est risqué pour l'entraîneur de l'équipe gagnante de s'étendre sur le sujet de l'arbitrage. Car toute réponse peut susciter une nouvelle controverse.

Comprenant cela, de la Fuente a porté l'attention sur la qualité de jeu de l'Espagne. Selon lui, l'équipe doit encore continuer à progresser.

C'est un signal important avant la finale. L'Espagne ne se voit pas comme une équipe ayant déjà atteint son objectif, mais comme une équipe qui a encore du travail à accomplir.

La déception française est compréhensible

Pour la France, cette défaite a été difficile. L'équipe de Deschamps était considérée comme l'une des favorites du tournoi, et beaucoup les imaginaient à nouveau en finale.

Cependant, contre l'Espagne, la France n'a pas montré son meilleur visage. Des attaquants comme Mbappé, Dembélé et Olise n'ont pas eu l'impact attendu.

Par conséquent, même s'il y a eu des débats sur l'arbitrage, il est difficile d'expliquer la défaite de la France uniquement par ce facteur.

Qui sera l'adversaire en finale ?

L'Espagne affrontera le vainqueur de la demi-finale Argentine — Angleterre en finale de la Coupe du Monde 2026.

Si l'Argentine atteint la finale, la « Roja » Lionel Messi affrontera le champion en titre mené par Lionel Messi. Si l'Angleterre gagne, deux grandes écoles du football européen s'affronteront en finale.

La France, quant à elle, disputera le match pour la 3e place contre l'équipe battue dans l'autre demi-finale.

Le plus grand défi attend l'Espagne

La réponse de de la Fuente a été courte mais significative : mettre de côté la polémique sur l'arbitrage et se préparer pour la finale.

L'Espagne a battu la France, mais n'est pas encore championne. Désormais, la mission principale pour l'équipe est de transposer le calme, la possession de balle et la rigueur défensive de la demi-finale dans le match décisif.

Selon vous, l'Espagne pourra-t-elle maintenir le niveau affiché contre la France lors de la finale ?