La série record de 43 matchs brisée : l'Espagne s'incline à domicile face à l'Angleterre

La Ligue des nations de l'UEFA a provoqué un véritable séisme lors de la sixième journée de la phase de groupes du football européen. En déplacement à Madrid, l'équipe d'Angleterre a battu l'un des cadors actuels, l'Espagne, sur le score de 3:2, décrochant non seulement 3 points cruciaux, mais mettant également fin à un record historique du football mondial.

Un choc intense et riche en buts à Madrid

À la fin de la première mi-temps, le capitaine anglais Harry Kane (45e) a ouvert le score sur penalty. En début de seconde période, Ezri Konsa (53e) et Ben White (57e) ont alourdi le score, portant l'écart à trois buts.

Les Espagnols ont réagi par Mikel Oyarzabal (65e, penalty) et Nico Williams (75e), mais n'ont pu éviter la défaite. Malgré l'expulsion du milieu de terrain anglais Elliot Anderson à la 63e minute, les visiteurs ont fait preuve de résilience pour conserver leur victoire.

Statistiques et situation du match Détails Match Espagne — Angleterre 2:3 Buts pour l'Angleterre Harry Kane (45e s.p.), Ezri Konsa (53e), Ben White (57e) Buts pour l'Espagne Mikel Oyarzabal (65e s.p.), Nico Williams (75e) Expulsion Elliot Anderson (63e, Angleterre)

Le record de 43 matchs de l'Espagne est brisé

Cette défaite met officiellement fin à l'incroyable série d'invincibilité de l'équipe d'Espagne. Cette série, composée de 43 matchs, sans défaite dans le temps réglementaire, constituait un record au niveau des équipes nationales. L'Espagne avait perdu pour la dernière fois après 90 minutes en mars 2024 contre la Colombie (0:1). En matchs officiels, les Espagnols n'avaient plus connu la défaite depuis mars 2023 (contre l'Écosse).

Résultats finaux du groupe

Après cette victoire, le nombre de points de l'Angleterre et de l'Espagne a atteint 15 points. Cependant, grâce à une meilleure différence de buts, les Anglais terminent vainqueurs du groupe 3 de la Ligue A et se qualifient pour les quarts de finale. Dans les autres rencontres du groupe, la Croatie termine troisième avec 6 points, et la République tchèque quatrième sans le moindre point.

Selon vous, la performance intense de l'Angleterre leur permettra-t-elle de remporter la Ligue des nations ? Laissez votre avis en commentaire !