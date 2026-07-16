Messi à son 33e match : il pulvérise les records en Coupe du Monde

En disputant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre, Lionel Messi a battu un nouveau record dans l'histoire des Coupes du Monde. Pour l'Argentin de 39 ans, il s'agissait de sa 33e apparition en tournoi mondial, laissant ses poursuivants loin derrière.

Le match contre l'Angleterre écrit une nouvelle page d'histoire

L'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 en demi-finale et s'est qualifiée pour sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Bien qu'il n'ait pas marqué, Lionel Messi a été le héros du retour en délivrant deux passes décisives.

Cette rencontre est entrée dans l'histoire comme le 33e match de Messi en Coupe du Monde. Il avait battu le précédent record de Lothar Matthäus lors de la finale de 2022 avec sa 26e apparition. Son parcours au Mondial 2026 a porté ce chiffre à un niveau encore plus élevé.

Combien de matchs pour Ronaldo et Matthäus ?

Cristiano Ronaldo Après avoir terminé sa participation au Mondial 2026, son nombre de matchs en Coupe du Monde a atteint 27. Bien que le Portugais ait participé à six tournois, il reste à six matchs derrière Messi.

Joueur Matchs en CDM Lionel Messi 33 Cristiano Ronaldo 27 Lothar Matthäus 25

S'il joue la finale contre l'Espagne, Messi portera son record à 34 matchs. Compte tenu du format actuel et de l'âge du joueur, ce résultat sera très difficile à battre dans les années à venir.

Premier de l'histoire avec 21 buts

Les records de Messi ne se limitent pas au nombre de matchs. Durant le Mondial 2026, il a porté son total de buts à 21, devenant le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Selon Reuters, il a largement dépassé le record de 16 buts de la légende allemande Miroslav Klose.

Le joueur de 39 ans a marqué 8 buts lors du tournoi 2026. Cela prouve non seulement sa longévité au plus haut niveau, mais aussi qu'il reste la force motrice de l'Argentine dans les matchs décisifs.

Deux passes décisives contre l'Angleterre apportent un nouveau record

Messi a délivré deux passes décisives pour Enzo Fernández et Lautaro Martínez en demi-finale contre l'Angleterre. Son total de passes décisives en Coupe du Monde atteint 12, le plus haut total de l'histoire de la compétition.

Indicateur Résultat de Messi Matchs en CDM 33 Buts 21 Passes décisives 12 Mondiaux disputés 6 Finales 3

Messi est également l'un des rares joueurs à avoir participé à six Coupes du Monde. Son parcours a commencé en 2006 et, 20 ans plus tard, il atteint encore la finale.

La troisième finale de sa carrière

Le match contre l'Espagne sera la troisième finale de Coupe du Monde pour Messi. Il a perdu en 2014 contre l'Allemagne et a remporté le trophée en 2022 après une séance de tirs au but contre la France.

L'Argentine a désormais la chance de devenir championne pour la deuxième fois consécutive. Si l'équipe de Scaloni bat l'Espagne, elle deviendra la première nation à réussir cet exploit depuis le Brésil en 1958 et 1962.

Le choc Messi vs Yamal en finale

En finale du Mondial 2026, l'Argentine, championne en titre, affrontera l'Espagne, l'une des équipes les plus constantes d'Europe. L'Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale, tandis que l'Argentine a arraché la victoire contre l'Angleterre dans les dernières minutes.

Dans le match décisif, Messi (39 ans) et Lamine Yamal (19 ans) s'affronteront. Ce duel est attendu comme une confrontation symbolique entre deux époques du football : une légende qui a écrit l'histoire et une nouvelle génération qui émerge.

Combien de records supplémentaires lors du dernier match ?

Messi détient déjà les records de matchs, de buts et de passes décisives au Mondial 2026. En finale contre l'Espagne, il pourrait atteindre 34 matchs et augmenter ses statistiques.

Mais l'objectif principal n'est pas les statistiques personnelles. Pour le capitaine argentin, la mission est de mener son équipe à un deuxième titre mondial consécutif.

Selon vous, Lionel Messi pourra-t-il établir un autre record décisif en finale contre l'Espagne ?

Meta description: Lionel Messi a disputé son 33e match en Coupe du Monde lors de la demi-finale du Mondial 2026 contre l'Angleterre. Il détient également les records de buts et passes. décisives.