Qu'a dit Messi après la « remontada » victorieuse contre l'Angleterre ?

L'Argentine s'est qualifiée pour une nouvelle finale après avoir battu l'Angleterre de manière dramatique en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Lionel Messi a qualifié la performance de son équipe de « véritable miracle » et n'a pas caché l'importance particulière de cette victoire pour les Argentins.

L'Angleterre était proche de la victoire

L'Angleterre a ouvert le score en première mi-temps. Anthony Gordon a marqué à la 55e minute, rapprochant l'équipe de Thomas Tuchel de la finale.

Mais l'Angleterre a reculé pour protéger son avantage. L'Argentine a intensifié la pression jusqu'à la fin du match, multipliant les occasions dangereuses.

À la 85e minute, sur une passe de Messi, Enzo Fernández a égalisé. Dans le temps additionnel, Messi a délivré un centre depuis l'aile droite que Lautaro Martínez a converti de la tête pour offrir la victoire.

Événement Minute But d'Anthony Gordon 55 But d'Enzo Fernández 85 But de Lautaro Martínez 90+2 Score final 2:1

« Chaque finale est unique »

Après le match, Messi a réitéré qu'il est difficile de décrire le sentiment d'atteindre une nouvelle finale de Coupe du Monde.

« Chaque finale est unique. C'est une finale de Coupe du Monde et chacune a une importance particulière. Revivre de telles émotions est tout simplement incroyable. »

L'Argentine a été sacrée championne lors du Mondial 2022 au Qatar. Désormais, l'équipe de Lionel Scaloni a l'opportunité de défendre son titre en atteignant la finale pour la deuxième fois consécutive.

Pour Messi, il s'agira de la troisième finale de Coupe du Monde de sa carrière. Il a déjà participé aux finales de 2014 et 2022.

« Le résultat de cette équipe est un miracle »

Messi a souligné que le parcours de l'Argentine n'a pas été facile. L'équipe s'est retrouvée dans des situations complexes à plusieurs reprises lors des phases à élimination directe, mais a toujours trouvé le moyen de renverser la vapeur.

« Il est difficile d'imaginer atteindre une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Le résultat obtenu par cette équipe est un véritable miracle. »

Le match contre l'Angleterre a été la suite de cette force de caractère. L'Argentine était menée jusqu'à la 85e minute, mais l'équipe n'a pas paniqué et a marqué deux buts dans les dernières minutes pour décrocher son billet pour la finale.

Comme le note Reuters, Messi bien qu'il n'ait pas marqué contre l'Angleterre, a été à l'origine des deux buts. Ces deux passes décisives portent son total record à 12 passes décisives en Coupe du Monde.

Les émotions lors de l'hymne

Avant le match, les représentants argentins ont tenté de traiter la rencontre comme une simple demi-finale, sans accorder trop d'importance à la rivalité historique.

Cependant, selon Messi, après l'hymne national, les joueurs ont ressenti à quel point le match était important pour le peuple argentin.

« Même si nous disions que ce n'était qu'un match de football, nous avons ressenti des émotions complètement différentes lorsque l'hymne national a retenti. »

Néanmoins, les joueurs argentins n'ont pas oublié que l'émotion ne devait pas nuire à la discipline tactique.

« Personne ne voulait perdre contre l'Angleterre »

Les rencontres entre l'Angleterre et l'Argentine ont toujours été plus qu'un simple match de football. Messi a ouvertement déclaré que l'équipe et les supporters ne voulaient pas perdre contre cet adversaire.

« Personne dans l'équipe ne voulait perdre, et le peuple argentin voulait aussi énormément cette victoire. Personne ne voulait perdre contre l'Angleterre. »

Au stade d'Atlanta, les supporters argentins étaient majoritaires. Selon Reuters, leur soutien a renforcé la pression de l'équipe dans les dernières minutes.

Maintenant, l'Espagne attend

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale. L'Espagne a battu la France 2-0 lors de la première demi-finale pour se qualifier.

En finale, deux styles s'opposeront : l'Argentine, l'une des équipes les plus prolifiques du tournoi, affrontera la maîtrise du ballon et la défense solide de l'Espagne. L'Espagne n'a encaissé qu'un seul but dans le tournoi, tandis que l'Argentine a remporté ses sept matchs.

Pour Messi, c'est l'occasion de couronner sa carrière légendaire par un nouveau titre. Pour l'Espagne, c'est l'ultime étape pour remporter le trophée pour la deuxième fois depuis 2010.

À un pas du dernier miracle

L'Argentine a transformé la défaite en victoire dans les dernières minutes contre l'Angleterre. Messi n'a pas marqué, mais a été au centre du jeu avec deux passes décisives cruciales.

Désormais, le champion en titre fait face à son plus grand défi contre l'Espagne. Comme l'a dit Messi, chaque finale est unique. Mais celle-ci pourrait être plus spéciale que toutes les autres pour lui et pour le football argentin.

Selon vous, Messi pourra-t-il mener l'Argentine à un deuxième titre mondial consécutif ?