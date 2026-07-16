Lionel Scaloni l'admet : c'était le meilleur match de l'Argentine

L'Argentine a évité la défaite contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 pour atteindre sa deuxième finale consécutive. Après le match, Lionel Scaloni a salué la performance de son équipe, affirmant qu'il s'agissait de leur meilleur match du tournoi.

L'Angleterre était toute proche de la finale

L'Angleterre a pris l'avantage en seconde période grâce à un but d'Anthony Gordon. Les hommes de Thomas Tuchel ont tenté de conserver leur avance, tandis que l'Argentine a poussé avec intensité dans les dernières minutes.

À la 85e minute Lionel Messia délivré une passe décisive pour Enzo Fernández, qui a égalisé. Dans le temps additionnel, Messi a centré depuis l'aile droite pour Lautaro Martínez, entré en jeu, qui a inscrit le but de la victoire de la tête.

Événement Minute But d'Anthony Gordon 55 But d'Enzo Fernández 85 But de Lautaro Martínez 90+2 Score final Argentine — 2:1

« Nous jouons mieux quand nous sommes en difficulté »

Selon Scaloni, les joueurs argentins ne paniquent pas sous la pression. Au contraire, les situations difficiles révèlent la force intérieure de l'équipe.

« Dans le football comme dans la vie, il faut se battre jusqu'au bout. Cette équipe joue encore mieux lorsqu'elle fait face à des obstacles. »

L'entraîneur a souligné que l'Argentine n'a jamais abandonné son plan de jeu, même en étant menée. L'équipe a touché les montants, s'est créé six ou sept occasions dangereuses et n'a rien lâché jusqu'au coup de sifflet final. Scaloni a cité ce caractère comme la raison principale de la victoire.

Les remplaçants font aussi partie du succès

Le sélectionneur argentin a tenu à saluer non seulement les titulaires, mais aussi les joueurs qui n'ont pas foulé la pelouse.

Il estime que l'état d'esprit de ces joueurs définit l'ambiance du groupe. Même ceux qui n'ont pas de temps de jeu soutiennent leurs coéquipiers depuis l'entraînement, le vestiaire et le banc.

Lors du match contre l'Angleterre, cette unité a influencé le résultat. Lautaro Martínez, entré en jeu à la 81e minute, a marqué le but de la qualification quelques instants plus tard.

Le come-back contre l'Égypte est déjà dépassé

Ce n'est pas la première fois que l'Argentine se sort d'une situation critique lors de ce Mondial. En huitièmes de finale contre l'Égypte, l'équipe était menée 0-2 avant de marquer trois buts en fin de match. Après cette rencontre, Scaloni avait qualifié le retournement de situation d'« épique ».

Après la demi-finale contre l'Angleterre, l'entraîneur a déclaré que ce nouveau match avait surpassé le précédent.

« Nous pensions que le match contre l'Égypte était le meilleur, mais celui-ci l'a surpassé. »

Cette fois, l'adversaire, la pression et l'enjeu étaient différents. Bien que l'Argentine ait été virtuellement éliminée jusqu'à la 85e minute, elle a renversé le scénario en sept minutes.

Les éloges ne sont pas la motivation principale de Scaloni

Le sélectionneur argentin ne veut pas lier les résultats de l'équipe à sa propre réputation. Il a clairement indiqué que l'opinion publique n'est pas sa source de motivation.

Pour Scaloni, le plus important est que les joueurs expriment leur potentiel sur le terrain, trouvent des solutions aux situations complexes et soient prêts pour le match suivant.

Cette approche correspond au système qu'il a mis en place en Argentine. Reuters a décrit l'équipe de Scaloni comme un collectif soudé, capable de surmonter les difficultés et de trouver le chemin de la victoire dans les moments décisifs.

Dernier test contre l'Espagne

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale pour le titre mondial. L'Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale, tandis que l'Argentine a remporté ses sept matchs du tournoi.

Les hommes de Scaloni visent un deuxième titre consécutif. Si l'Argentine gagne, elle deviendra la première équipe masculine à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1958 et 1962.

Cependant, l'Espagne reste l'un des adversaires les plus redoutables du tournoi avec sa maîtrise du ballon, son pressing haut et sa défense solide. L'Argentine devra faire preuve du même caractère que contre l'Angleterre pour triompher en finale.

Selon vous, l'Argentine pourra-t-elle à nouveau surmonter une situation difficile lors de la finale contre l'Espagne ?