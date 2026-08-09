Sindarov révèle le point faible de Gukesh : « Je me prépare à affronter sa meilleure version »

Il ne reste que quelques mois avant le plus grand duel de l’histoire des échecs ouzbeks. Le vainqueur du Tournoi des candidats, Javohir Sindarov, a révélé un aspect important du jeu de son adversaire qu’il avait lui-même remarqué avant son match contre le champion du monde en titre, Gukesh Dommaraju.

Sindarov n’accorde pas trop d’importance aux derniers résultats de Gukesh. Au contraire, il se prépare à affronter à Genève la meilleure version du grand maître indien — et a déjà identifié l’un de ses points faibles.

Quel problème Sindarov voit-il chez Gukesh ?

Selon Javohir, le champion du monde en titre joue toujours à un très haut niveau. Cependant, il peut parfois perdre le fil lorsqu’il s’agit de convertir une bonne position jusqu’au bout.

« Je pense que Gukesh joue très bien. À mon avis, son problème est que même lorsqu’il obtient une bonne position, voire une position gagnante, il peut perdre le fil. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous regardez ses parties, vous constaterez qu’il joue réellement très bien. »

Cette observation s’est également vérifiée dans certaines des dernières parties de Gukesh. En juillet, par exemple, il a perdu deux parties consécutives alors qu’il possédait une position supérieure au Chennai Grand Masters.

Mais Sindarov ne considère pas cette situation comme le signe d’un affaiblissement de son adversaire.

« Je me préparerai à affronter sa meilleure version »

Pour le grand maître ouzbek, la question principale n’est pas la forme actuelle de Gukesh, mais l’état dans lequel il se trouvera en novembre.

« Je n’y accorde pas trop d’importance. Je sais que c’est un joueur d’échecs extrêmement fort, car je l’ai ressenti moi-même lorsque j’ai joué contre lui. Je me préparerai à affronter la meilleure version de Gukesh et je pense qu’il sera au sommet de sa forme lors du match du championnat du monde. »

Cela correspond également à la position qu’il avait exprimée auparavant. Dans une interview accordée à Chess.comen juin, il avait qualifié Gukesh de « joueur d’échecs extrêmement fort » et souligné que l’un de ses principaux atouts était son jeu dans les positions dynamiques. Lors de cet entretien, Javohir avait évalué les chances de chacun dans le duel pour le titre à 50/50 .

Autrement dit, Sindarov ne se présente pas comme le favori et ne se précipite pas non plus pour tirer un avantage psychologique des récents échecs de son adversaire.

Avec quel statut Javohir se rend-il à Genève ?

Sindarov n’aborde pas le match pour le titre comme un challenger arrivé là par hasard.

En avril 2026, il a remporté le Tournoi des candidats organisé à Chypre, en s’assurant la victoire dès la ronde précédente. Javohir a terminé le tournoi avec 10 points sur 14, signant l’un des résultats les plus convaincants de ces dernières années dans un Tournoi des candidats.

Cette performance lui a donné le droit de devenir le challenger officiel de Gukesh pour la couronne mondiale.

En avril, dans un entretien avec la FIDE, Sindarov avait également déclaré que son prochain objectif était désormais clair :

« Ma prochaine étape consiste à essayer de gagner le match du championnat du monde. »

Il avait aussi indiqué avoir commencé à planifier sa préparation presque immédiatement après le Tournoi des candidats.

Quel est le principal avantage de Gukesh ?

Gukesh possède une expérience importante que Javohir n’a pas encore : il sait déjà ce que représente un match pour le titre mondial.

En décembre 2024, le grand maître indien avait battu Ding Liren à Singapour dans un duel en 14 parties, 7,5-6,5 devenant à 18 ans le plus jeune champion du monde de l’histoire. La victoire décisive était intervenue lors de la 14e partie.

Sindarov reconnaît lui aussi cet aspect. Selon lui, le fait d’avoir déjà disputé un match pour le titre confère à Gukesh un certain avantage psychologique et organisationnel.

Mais Javohir a lui aussi connu une progression spectaculaire au cours de la dernière année dans les compétitions à forte pression : il a remporté la Coupe du monde 2025, puis terminé premier du Tournoi des candidats.

Le plus jeune match pour le titre de l’histoire

L’affrontement entre Sindarov et Gukesh est déjà entré dans l’histoire des échecs avant même le début du match.

Comme l’a officiellement confirmé la FIDE, le duel pour le titre mondial aura lieu à Genève, en Suisse, du 25 novembre au 15 décembre . Les deux grands maîtres auront 20 ans au moment du début du match. Celui-ci deviendra ainsi le plus jeune match de championnat du monde de l’histoire des échecs.

Genève a été choisie comme terrain neutre. Selon la FIDE, l’Inde, les États-Unis et Chypre avaient également proposé d’accueillir l’événement, mais il a finalement été décidé de le disputer sur un territoire neutre.

Comment le champion sera-t-il désigné ?

Le match du championnat du monde se composera de 14 parties classiques .

Le premier joueur à atteindre 7,5 points sera déclaré vainqueur. Si le score est de 7-7 après les 14 parties, le champion du monde sera désigné lors de départages.

Dans un tel format, une seule erreur peut changer le destin de tout le match. C’est pourquoi la question de la « perte du fil dans une position gagnante », soulignée par Sindarov, pourrait revêtir une importance particulière dans ce duel pour le titre.

Mais l’approche de Javohir est différente : plutôt que d’attendre une erreur de son adversaire, il se prépare au scénario dans lequel Gukesh jouera ses meilleurs échecs.

À Genève, une couronne et deux challengers de 20 ans

D’un côté, Gukesh, devenu champion du monde à 18 ans et qui a déjà ressenti la pression d’un match pour le titre.

De l’autre, Javohir Sindarov, qui a remporté successivement la Coupe du monde et le Tournoi des candidats avant d’atteindre la couronne mondiale.

Javohir n’a pas caché qu’il avait identifié le point faible de son adversaire. Mais son message le plus important était ailleurs : il n’attend pas les erreurs de Gukesh, mais sa meilleure version.

À partir du 25 novembre, les débats théoriques entre ces deux jeunes grands maîtres seront tranchés sur l’échiquier.

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