Neymar, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Brésil, a fait une apparition inattendue après une Coupe du Monde 2026 décevante. La star de 34 ans, en vacances au parc d'attractions Universal Orlando en Floride (États-Unis), a suscité de nombreuses discussions en utilisant un scooter électrique (fauteuil roulant) pour se déplacer. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Neymar portait des lunettes de soleil et une casquette lors de ses vacances en famille, mais son refus de marcher a soulevé des questions chez les fans. Selon des témoins, le joueur aurait choisi ce moyen de transport pour éviter la fatigue physique lors des longues distances dans le parc ou pour ménager une blessure contractée pendant le tournoi.

Dépression après la Coupe du Monde

L'équipe du Brésil a quitté prématurément la Coupe du Monde 2026 après une défaite surprise 2-1 contre la Norvège en huitièmes de finale. Bien que Neymar ait marqué sur penalty à la dixième minute du temps additionnel, cela n'a pas suffi à sauver la Seleção de la défaite. Cette élimination douloureuse a choqué le monde du football.

Après le match, Neymar, submergé par l'émotion, a annoncé la fin de sa carrière internationale. Il a disputé un total de 130 matchs sous le maillot brésilien, marquant 80 buts et dépassant des légendes comme Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du pays. Cependant, malgré ses performances individuelles exceptionnelles, il n'a pas réussi à remporter le titre de champion du monde que le Brésil attend depuis 2002.

Un témoin ayant accordé une interview au Daily Star a déclaré : "Au début, personne n'a remarqué que la personne sur le scooter était Neymar. Ensuite, les gens l'ont entouré. Je ne sais pas pourquoi il était en scooter, mais il faisait très chaud à Orlando. Après que les agents de sécurité ont confirmé qu'il s'agissait bien de Neymar, tout le monde a essayé de s'approcher de lui."

Les débats sur la condition physique de Neymar font rage parmi les experts et les fans. Certains supposent qu'il n'était pas totalement en forme lors de la Coupe du Monde, tandis que d'autres affirment qu'il a simplement utilisé ce moyen pour ne pas gaspiller d'énergie sous la chaleur de la Floride. Quoi qu'il en soit, le départ de la plus grande star du football brésilien de l'ère moderne est une perte majeure pour la communauté sportive.