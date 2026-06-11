L'équipe d'Angleterre bat largement le Costa Rica

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L'équipe d'Angleterre bat largement le Costa Rica

La température monte à l'approche de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Angleterre, l'un des grands favoris pour le titre, a disputé son dernier match de préparation. À Orlando, les Anglais ont dominé le Costa Rica, s'imposant 3-0 dans une ambiance festive.

Ce match a permis au sélectionneur allemand Thomas Tuchel de tester une dernière fois la forme physique et tactique de ses joueurs. Anthony Gordon a été l'une des stars de la rencontre, marquant un but et délivrant une passe décisive.

Le score a été ouvert dès la 9e minute par Declan Rice. En seconde période, Anthony Gordon a transformé un penalty à la 68e minute. Ollie Watkins, entré en jeu, a scellé le score à la 87e minute.

Thomas Tuchel a procédé à une large rotation, offrant du temps de jeu à des stars comme Jude Bellingham, Harry Kane et Bukayo Saka.

Détails du match amical :

Angleterre — Costa Rica — 3:0

10 juin. Orlando.

Buts : Rice (9e), Gordon (68e, penalty), Watkins (87e).

Composition de l'Angleterre : Pickford (Henderson, 63e), James (Spence, 63e), Konsa (Watkins, 71e), Stones (Guehi, 63e), O'Riley (Burn, 71e), Anderson (Mainoo, 71e), Rice (Eze, 63e), Madueke (Saka, 63e), Bellingham (Quansah, 71e), Gordon (Rashford, 71e), Kane (Rogers, 63e).

Après cette victoire, l'Angleterre se tourne vers la compétition officielle. Le 17 juin, les hommes de Tuchel affronteront la Croatie pour leur entrée en lice dans ce Mondial.

Suivez le parcours de l'Angleterre à la Coupe du Monde, les choix de Thomas Tuchel et toute l'actualité exclusive sur Zamin !

AngleterreCosta RicaThomas TuchelOrlandoCroatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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