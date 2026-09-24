Xavi désigne Lamine Yamal comme prétendant au Ballon d'Or

Le sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas, Xavi Hernández, a désigné le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, comme le principal candidat au prestigieux Ballon d'Or de cette année. Lors d'une interview accordée à la presse sportive avant ses débuts en tant qu'entraîneur contre l'Allemagne, le technicien a qualifié l'attaquant de 19 ans de talent générationnel, exprimant sa conviction qu'il dominera le football mondial à l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

Selon les informations diffusées par le journal SPORT, Xavi a répondu aux questions des journalistes au siège de la KNVB à Zeist, soulignant les qualités uniques de Yamal. Tout en reconnaissant la performance impressionnante de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde, il a insisté sur le fait que les victoires des joueurs espagnols lors du tournoi méritent une reconnaissance prioritaire. L'ancien milieu de terrain a noté que la jeune star a la meilleure opportunité de remporter le trophée cette année.

L'héritage de Barcelone et Hansi Flick

Au cours de l'entretien, Xavi est revenu sur son passage sur le banc du club catalan et sur la manière dont il a stabilisé l'équipe pendant l'une des périodes financières les plus difficiles de l'histoire du club. Il a exprimé sa fierté d'avoir lancé des talents de l'académie comme Lamine Yamal, Fermín López et Pau Cubarsí dans l'équipe première. Selon l'entraîneur, les bases posées durant ces moments difficiles ont ouvert la voie aux succès de la génération actuelle.

Le technicien de 46 ans a également salué l'actuel entraîneur Hansi Flick, qui poursuit la dynamique positive de l'équipe. Ravi d'avoir contribué au redressement du club lors de sa période la plus sombre, Xavi n'a pas caché sa joie face aux accomplissements de cette génération. Selon lui, Barcelone est sur la bonne voie et les résultats obtenus ne sont pas le fruit du hasard.

Un nouveau défi aux Pays-Bas

Abordant son nouveau rôle sur la scène internationale, Xavi a souligné le lien tactique profond entre le football néerlandais et le jeu de position traditionnel du FC Barcelone. Il a ajouté que les excellentes conditions offertes à la base de Zeist, ainsi que le fait que le staff technique et les joueurs se rendent aux entraînements à vélo, rendent le processus encore plus intéressant.

Le match à venir contre l'Allemagne sera le premier test sérieux pour le technicien en tant que sélectionneur des Pays-Bas. L'ancien entraîneur du FC Barcelone vise à obtenir des résultats brillants avec sa nouvelle équipe et a commencé à intégrer la philosophie du football néerlandais à ses propres concepts tactiques.