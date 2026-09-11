Anvar Anvarov sur la piste avec les meilleurs sauteurs du monde

Une nouvelle page de l'histoire de l'athlétisme ouzbek est en train de s'écrire. Anvar Anvarov affrontera les meilleurs sauteurs en longueur du monde lors de la toute première édition du World Athletics Ultimate Championship. L'athlète ouzbek sera en compétition lors de la finale historique de Budapest face au champion olympique Miltiadis Tentoglu et d'autres stars mondiales.

Du 11 au 13 septembre, la capitale hongroise, Budapest, accueille une compétition inédite pour le monde de l'athlétisme : World Athletics Ultimate Championship organisé pour la première fois. Il réunit des champions olympiques et mondiaux, des vainqueurs de la Diamond League ainsi que les athlètes ayant enregistré les meilleures performances de la saison.

La compétition a été créée par World Athletics pour déterminer « le meilleur des meilleurs » en athlétisme. 381 athlètes issus de 65 fédérations participent à ce premier tournoi à Budapest.

Le plus important, c'est que dans cette compétition historique, l'Ouzbékistan a également son représentant.

Anvarov — parmi les stars mondiales

Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Anvar Anvarov participera à l'épreuve du saut en longueur masculin.

L'année 2026 revêt une importance particulière pour l'athlète de 25 ans. Il a battu son record personnel cette saison, 8,29 mètres une performance enregistrée le 26 juin à Zagreb, en Croatie, qui constitue désormais le record national d'Ouzbékistan.

Ce saut de 8,29 mètres a ouvert à Anvarov les portes de l'une des compétitions d'athlétisme les plus prestigieuses au monde.

Son nom ne figure plus sur la simple liste des participants. Anvarov disputera la finale de l'Ultimate Championship aux côtés des meilleurs sauteurs du monde pour la victoire.

Les adversaires ne sont pas des moindres : le champion olympique est également sur la piste.

Parmi les principaux rivaux d'Anvarov à Budapest, on retrouve des athlètes qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme.

L'un des grands favoris est le représentant grec Miltiadis Tentoglu. Double champion olympique, l'athlète grec détient la meilleure performance de la saison 2026 avec un saut de 8,66 mètres.

Le Jamaïcain Tajay Gayle, le Suisse Simon Ehammer, le Bulgare Bozhidar Saraboyukov, le Portugais Gerson Baldé, et le représentant chinois Zhang Minkun figurent également parmi les finalistes.

Dans son avant-programme officiel, World Athletics désigne Tentoglu, Gayle, Ehammer et Saraboyukov comme les principaux prétendants au saut en longueur.

Cela montre clairement le niveau de compétition qui attend Anvarov.

8,29 mètres — le saut qui a propulsé Anvarov vers une nouvelle étape

La performance de 8,29 mètres d'Anvar Anvarov n'est pas le fruit du hasard.

Lors de la compétition à Zagreb, il a réussi un saut de 8,29 mètres lors de l'un de ses six essais, décrochant la première place. Tajay Gayle a également participé à cette épreuve et a terminé troisième avec 8,18 mètres.

Selon les données de World Athletics, le saut de 8,29 mètres d'Anvarov figure parmi les meilleures performances du classement mondial de la saison 2026. Son record personnel est également de 8,29 mètres.

Ce chiffre a été l'un des facteurs clés qui a conduit Anvarov à cette finale historique à Budapest.

Du rêve à la réalité : un seul saut

Le format du World Athletics Ultimate Championship diffère des championnats habituels.

Il n'y a pas de longues phases de qualification comme dans les autres disciplines. Pour les épreuves de concours comme le saut en longueur, la compétition se déroule directement sous forme de finale. Les athlètes bénéficient de deux essais initiaux, puis, en fonction des résultats, les meilleurs athlètes ont la possibilité de sauter lors des étapes suivantes.

Par conséquent, chaque essai a une valeur immense pour Anvarov à Budapest.

Il lui faudra démontrer son potentiel dès le premier saut, éviter les erreurs techniques et lutter jusqu'au dernier essai.

Car ici, chaque centimètre peut être décisif.

22h44 — Les fans de sport ouzbeks auront les yeux rivés sur Budapest

Finale du saut en longueur masculin le 12 septembre à 22h44, heure de Tachkent, débutera.

La compétition se déroulera au National Athletics Centre de Budapest. Cette même arène a accueilli les championnats du monde en 2023.

Pour les fans de sport ouzbeks, ce n'est pas une simple compétition d'athlétisme.

C'est l'occasion pour le détenteur du record national, Anvar Anvarov, de se mesurer aux plus grandes stars de l'athlétisme mondial.

Une compétition historique dotée de 10 millions de dollars

Une autre particularité du World Athletics Ultimate Championship est sa dotation financière.

Le prix total de la compétition s'élève à 10 millions de dollars américains. Il s'agit de l'une des plus grandes cagnottes de l'histoire de l'athlétisme, et le vainqueur de chaque épreuve recevra 150 000 dollars de récompense.

Ainsi, à Budapest, on ne se battra pas seulement pour le prestige, mais aussi pour une récompense financière colossale.

Mais pour Anvarov, la valeur de ce duel ne se mesure pas seulement en argent ou en médailles.

Son nom figure aujourd'hui sur la liste des meilleurs sauteurs du monde.

Une nouvelle page pour l'athlétisme ouzbek

Comme le World Athletics Ultimate Championship est organisé pour la première fois, chaque résultat à Budapest sera enregistré comme une première historique.

Anvar Anvarov devient lui aussi une partie de cette histoire.

Il se tiendra sur la ligne de départ aux côtés de champions du monde, de médaillés olympiques et de stars de la Diamond League. Face à lui, le double champion olympique Tentoglu et d'autres favoris ayant franchi la barre des 8 mètres cette saison.

Cependant, Anvarov n'est pas venu à Budapest juste pour participer.

Il arrive sur cette scène avec son record national de 8,29 mètres .

Désormais, pour l'athlète ouzbek, l'objectif est de faire entendre sa voix parmi les meilleurs sauteurs du monde.

Le 12 septembre à 22h44, tous les regards seront tournés vers le secteur de saut en longueur à Budapest. Pour Anvar Anvarov, ce n'est pas une simple finale, c'est une opportunité majeure de montrer que l'athlétisme ouzbek franchit une nouvelle étape.