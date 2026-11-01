À Kaspiysk, au Daghestan, deux femmes ont été tenues administrativement responsables pour ne pas s'être levées lors de l'exécution de l'hymne national russe. Une amende de 2 500 roubles (environ 372 944 soums) a été imposée à chacune. Bien que l'une ait invoqué la présence de son jeune enfant et l'autre un malaise, le tribunal n'a pas retenu leurs arguments. L'information a été rapportée par The Caucasian Knot.

Il est précisé qu'un procès-verbal administratif a été dressé contre les deux femmes pour violation des règles d'utilisation des symboles d'État de la Fédération de Russie.

Selon le service de presse de la Cour suprême du Daghestan, l'incident a eu lieu le 1er septembre lors d'une cérémonie organisée au Centre éducatif républicain à l'occasion de la Journée du savoir. Pendant l'hymne russe, les deux femmes sont restées assises.

Lors de l'audience, elles ont nié les accusations portées contre elles. L'une a expliqué qu'elle ne pouvait pas se lever car elle tenait son jeune enfant dans ses bras, tandis que l'autre a affirmé qu'elle se sentait mal à ce moment-là.

Cependant, les juges ont estimé que leurs justifications étaient insuffisantes et les ont déclarées coupables d'infraction administrative. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée quant à un éventuel appel de la décision par les intéressées.

De tels cas ont déjà été observés dans la région du Caucase.

Dans les républiques du Caucase du Nord, des citoyens ont déjà été poursuivis administrativement pour manque de respect envers l'hymne national. Ces incidents surviennent particulièrement lors d'événements scolaires ou sportifs.

Par exemple, en juillet 2024, des procès-verbaux ont été dressés contre des parents d'élèves qui ne s'étaient pas levés lors de l'hymne russe durant une cérémonie de remise de diplômes à Naltchik.

En conséquence, huit habitants de Kabardino-Balkarie ont écopé d'une amende de 3 000 roubles chacun. Parmi les personnes sanctionnées figurait un employé de la société RusHydro, qui a été contraint par son entreprise de présenter des excuses publiques.

De même, en avril 2025, huit personnes ont été condamnées à des amendes en Kabardino-Balkarie et en Karatchaïévo-Tcherkessie pour manque de respect envers l'hymne national lors de compétitions sportives.

Un incident similaire a été enregistré plus tard à Tcherkessk, où un jeune homme de 20 ans a été sanctionné administrativement pour ne pas s'être levé dans un stade pendant l'hymne russe.

Ainsi, cet incident au Daghestan illustre la poursuite des procédures administratives liées au respect des symboles d'État dans certaines régions de Russie.