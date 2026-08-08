Mendes évalue l’héritage d’Abdulmanap : « Il a ouvert la voie à toute une génération »

Les succès des combattants originaires du Daghestan et du Caucase à l’UFC et dans d’autres grandes organisations de MMA ne sont pas le fruit du hasard. Le célèbre entraîneur Javier Mendez a cité le défunt Abdulmanap Nurmagomedov comme l’une des figures les plus importantes derrière ce phénomène.

Selon lui, Abdulmanap n’était pas seulement l’entraîneur qui avait conduit Khabib Nurmagomedov au titre de champion. Le système qu’il a créé, sa discipline et sa conception du sport vivent encore aujourd’hui à travers une nouvelle génération de combattants.

Il ne s’agit pas seulement de Khabib

Le nom d’Abdulmanap Nurmagomedov est surtout connu des fans de MMA du monde entier comme celui du père et de l’entraîneur de Khabib.

Cependant, Javier Mendez souligne que son influence dépassait largement la carrière d’un seul athlète.

Pendant des années, Abdulmanap a travaillé avec de jeunes sportifs au Daghestan, leur transmettant un système de préparation unique, combinant lutte libre, sambo et arts martiaux mixtes. Par la suite, les combattants issus de cette école ont commencé à obtenir des résultats sur la scène internationale.

Le parcours de Khabib Nurmagomedov, devenu champion invaincu à l’UFC, a été l’événement majeur qui a fait connaître ce système dans le monde entier.

Mendes souligne l’élément le plus important

Selon Javier Mendez, la force d’Abdulmanap ne résidait pas uniquement dans ses connaissances techniques ou dans la préparation physique.

Il exigeait de ses combattants une discipline stricte, plaçant l’attitude à l’entraînement, le respect des aînés et la responsabilité de ses propres actes au même niveau que les compétences sportives.

Autrement dit, dans son école, être un combattant ne signifiait pas seulement gagner dans l’octogone.

La manière dont l’athlète se comportait en dehors de la salle, son attitude envers son équipe et sa capacité à rester discipliné même après le succès étaient considérées comme essentielles.

Mendes souligne que cette approche a contribué à maintenir de nombreux élèves au plus haut niveau du sport professionnel sur le long terme.

Pourquoi l’école du Daghestan est-elle si efficace ?

Ces dernières années, lorsqu’il est question des combattants du Daghestan, plusieurs caractéristiques reviennent presque toujours : une solide base en lutte, une excellente condition physique, un calme à toute épreuve et un respect strict du plan de combat.

Ce style vise à briser l’adversaire non seulement sur le plan technique, mais aussi psychologique et physique.

Abdulmanap Nurmagomedov défendait la formation de ce système dès le plus jeune âge. L’athlète devait d’abord consolider ses bases, puis ajouter progressivement les techniques de frappe, le combat au sol et la tactique.

Il en résultait un environnement compétitif où chacun se renforçait constamment au contact des autres.

L’héritage se poursuit après Khabib

Après la mort d’Abdulmanap Nurmagomedov, beaucoup se sont posé une question : quel serait l’avenir de l’école qu’il avait bâtie ?

Avec le temps, une partie de la réponse est apparue.

Khabib Nurmagomedov a lui-même continué à appliquer, dans son travail d’entraîneur et la gestion de son équipe, les principes appris auprès de son père. Islam Makhachev et d’autres combattants de haut niveau issus de cet environnement ont commencé à obtenir de grands résultats sur la scène internationale du MMA.

En ce sens, le plus grand héritage d’Abdulmanap n’est pas une seule ceinture de champion. Il a laissé un système qui continue de fonctionner après lui.

Mendes : il est difficile de lui trouver un véritable successeur

Entraîneur ayant travaillé pendant de longues années avec la famille Nurmagomedov, Javier Mendez a pu observer de près l’influence d’Abdulmanap.

Selon lui, il est très difficile de remplacer totalement un entraîneur de cette envergure. Abdulmanap était à la fois un mentor, un stratège et un éducateur exigeant.

Mais ses idées continuent de vivre à travers ses élèves.

Si de nouveaux combattants originaires du Daghestan et du Caucase accèdent aujourd’hui aux plus grandes scènes, Mendes voit l’une des racines de ce phénomène dans l’école fondée par Abdulmanap.

Le véritable héritage d’un entraîneur ne se mesure pas uniquement au nombre de champions qu’il a formés. Si sa méthode continue de fonctionner après sa disparition, c’est alors que l’ampleur de son influence apparaît clairement.

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