Xiaomi Watch S5 lancée : Écran AMOLED et 21 jours d'autonomie

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Xiaomi Watch S5 lancée : Écran AMOLED et 21 jours d'autonomie

La nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S5 de Xiaomi est en vente sur le marché russe. Cette information a été communiquée par le service de presse de diHouse, un grand distributeur d'électronique grand public. Le nouveau modèle est équipé d'un écran AMOLED de 1,48 pouce avec une luminosité de 2500 nits, et ses bordures sont 40 % plus fines que celles des générations précédentes. Selon Ixbt.com, rapporte .

Le boîtier de la montre est en acier inoxydable, avec des options de cadre en céramique et en carbone également disponibles. L'appareil pèse 46 grammes sans bracelet. La Xiaomi Watch S5 fonctionne sous le nouveau système d'exploitation HyperOS 3 et prend en charge la fonction Xiaomi Smart Hub, permettant l'intégration à l'écosystème domotique et une synchronisation transparente avec les smartphones.

L'un des principaux atouts de l'appareil est son autonomie. Grâce à une batterie de 815 mAh, la montre peut tenir jusqu'à 21 jours avec une seule charge. De plus, le gadget dispose d'un système GNSS bi-bande, de plus de 160 modes sportifs et de fonctions avancées de suivi de la santé. De nouveaux capteurs (4 LED + 4 PD) ont porté la précision de la mesure de la fréquence cardiaque à 98,4 %.

Fait intéressant, la montre inclut un « mode fan » spécial qui reconnaît les gestes de soutien et les convertit en données de fréquence cardiaque et de calories brûlées. L'appareil surveille également la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et fournit des rapports hebdomadaires et mensuels sur la qualité du sommeil.

XiaomiWatch S5Montre ConnectéeHyperOSTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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