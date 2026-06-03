Carvana s'associe à Slate Auto, soutenu par Jeff Bezos

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Carvana s'associe à Slate Auto, soutenu par Jeff Bezos

Le détaillant automobile en ligne Carvana a obtenu l'opportunité d'investir dans Slate Auto, une startup de véhicules électriques financée par Jeff Bezos. Selon des documents obtenus par TechCrunch, Carvana a acquis un bon de souscription pour acheter des actions de la startup en 2025. Cet accord coïncide avec la levée de fonds de série C de 650 millions de dollars de Slate Auto. Techcrunch.com rapporte .

Ce partenariat est considéré comme faisant partie de la stratégie de Carvana pour pénétrer le marché de la vente de voitures neuves. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise a acquis plusieurs concessions Stellantis aux États-Unis. Le PDG de Carvana, Ernie Garcia III, répondant aux questions sur les ventes de voitures neuves lors d'une récente conférence de résultats, a invité les investisseurs à rester à l'écoute des nouveautés.

Slate Auto prévoit d'annoncer les prix définitifs de son véhicule électrique abordable et d'accepter des précommandes non remboursables dans les semaines à venir. Ce VE, dont le prix devrait avoisiner les 20 000 $, devrait être livré aux clients d'ici la fin de l'année. Comme Tesla et Rivian, Slate vise à contourner les réseaux de concessionnaires traditionnels au profit d'un modèle de vente directe.

Fait intéressant, Carvana et Slate Auto sont également liés par des investisseurs communs. Mark Walter, directeur de Guggenheim Partners, détient des participations importantes dans les deux sociétés. L'utilisation de Carvana pour les ventes pourrait jouer un rôle crucial dans la résolution des problèmes logistiques et l'amélioration de la notoriété de la marque Slate Auto.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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