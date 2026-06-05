Le premier trillionnaire de l'histoire : Elon Musk bat un record grâce à l'IPO de SpaceX

L'introduction en bourse (IPO) de SpaceX devrait avoir lieu le 12 juin 2026 sur le Nasdaq sous le ticker SPCX. Cet événement revêt une importance historique pour Elon Musk, qui est sur le point de devenir le premier trillionnaire au monde. Selon les analystes, sa fortune dépassera ce niveau sans précédent après le processus d'IPO. Ixbt.com rapporte .

Selon les informations mises à jour du prospectus d'IPO de SpaceX, la participation de l'entrepreneur dans l'entreprise est estimée à environ 866,5 milliards de dollars. Si le prix prévu des actions est fixé à 135 dollars, la capitalisation boursière totale de SpaceX pourrait atteindre 1,77 billion de dollars. Cela placerait l'entreprise parmi les plus grandes sociétés cotées aux États-Unis après son introduction.

Elon Musk conservera une influence significative sur l'entreprise : son contrôle sur SpaceX pourrait dépasser 82 % après l'IPO. Cependant, les documents indiquent qu'il s'est engagé à ne pas vendre d'actions pendant seulement un an après l'offre. Par la suite, il aura la possibilité de réduire sa participation totalement ou partiellement, ce qui pourrait modifier fondamentalement la structure actionnariale de l'entreprise.

La fortune de Musk augmente régulièrement depuis plus d'une décennie, notamment depuis que les actions Tesla ont commencé à augmenter fortement en 2013. Il est devenu pour la première fois l'homme le plus riche du monde en 2021, dépassant le fondateur d'Amazon. Selon Forbes, la fortune actuelle de Musk dépasse 820 milliards de dollars, bien que ces chiffres devraient être mis à jour dans les prochains jours.