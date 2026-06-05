Sparkle dévoile la carte graphique Intel Arc Pro B70 avec 32 Go de mémoire

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Sparkle dévoile la carte graphique Intel Arc Pro B70 avec 32 Go de mémoire

Lors du Computex 2026, Sparkle a présenté une version compacte à un seul slot de l'accélérateur graphique Intel Arc Pro B70. Le nouvel appareil est équipé d'un système de refroidissement à un seul ventilateur, l'accent étant mis sur l'augmentation de la densité de calcul. Selon Ixbt.com rapporte .

Cette carte graphique dispose de 32 Go de mémoire vidéo (VRAM). En installant huit accélérateurs de ce type dans un système, la capacité totale de mémoire peut atteindre 256 Go. Cela permet d'exécuter sans problème de grands modèles d'intelligence artificielle (IA) comptant plus de 200 milliards de paramètres. Une telle configuration est principalement conçue pour les serveurs compacts et les stations de travail de nouvelle génération.

Le nouveau modèle est basé sur l'architecture Battlemage et fonctionne sur une puce BMG-G31 complète dotée de 32 cœurs Xe2. La mémoire de 32 Go offre un avantage significatif pour l'inférence IA et les scénarios complexes de création de contenu.

Cette version de l'Intel Arc Pro B70 fonctionne avec une puissance thermique (TDP) de 160 W, ce qui est nettement inférieur aux 230 W standard des modifications à deux slots. L'alimentation est fournie via un seul connecteur 16 broches, et la fréquence maximale peut atteindre 2800 MHz.

SparkleIntelArc Pro B70BattlemageGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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