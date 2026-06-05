Sam Altman annonce la prochaine étape du développement de l'IA

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Sam Altman annonce la prochaine étape du développement de l'IA

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a parlé de la nouvelle étape du développement de l'intelligence artificielle après les chatbots et les agents IA. Selon lui, l'avenir appartient aux systèmes d'« IA proactive » qui fonctionnent en continu en arrière-plan et effectuent des actions utiles de manière indépendante sans attendre de demandes spécifiques des utilisateurs. Ixbt.com rapporte .

Lors d'un événement pour les clients professionnels d'OpenAI, Altman a divisé l'évolution des produits IA en trois étapes. La première comprend des modèles de chat comme ChatGPT, la seconde consiste en des agents autonomes effectuant des tâches complexes comme Codex, et la troisième étape concerne des systèmes qui analysent continuellement les situations et proposent des solutions indépendantes. « Si je devais choisir une technologie pour laquelle me préparer l'année prochaine, je miserais sur cette direction », a déclaré Altman.

Actuellement, OpenAI travaille à l'intégration de ses produits dans une seule plateforme universelle. Cela aidera les utilisateurs à ne pas se perdre lors du choix entre ChatGPT, Codex et autres outils. L'objectif de l'entreprise est de rationaliser la communication entre les différents services et de résoudre le problème de l'agrégation du contexte.

Altman a également souligné que les coûts de mise en œuvre de l'IA augmentent fortement. À titre d'exemple, il a cité Uber : selon lui, l'entreprise a dépensé son budget annuel alloué à l'intelligence artificielle dès le premier trimestre. OpenAI prévoit de réduire ces coûts en améliorant l'efficacité des modèles.

En conclusion, Altman a noté que de nombreux dirigeants et employés ne savent toujours pas comment utiliser efficacement les systèmes d'IA. Selon lui, bien que les utilisateurs réalisent qu'ils n'exploitent pas suffisamment la technologie, ils ont du mal à modifier leurs processus de travail habituels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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