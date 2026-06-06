L'Université de Cambridge teste le premier vaccin conçu par l'IA

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L'Université de Cambridge teste le premier vaccin conçu par l'IA

Des scientifiques de l'Université de Cambridge ont annoncé un résultat révolutionnaire : pour la première fois dans l'histoire des vaccins, l'antigène, son composant principal, a été entièrement conçu à l'aide de l'intelligence artificielle et testé avec succès sur l'homme. Selon les chercheurs, ce modèle de « superantigène » ouvre une nouvelle ère en médecine. Rapporté par Ixbt.com information source.

Lors de la première phase des essais cliniques, 39 volontaires sains âgés de 18 à 50 ans ont participé dans des centres médicaux à Southampton et Cambridge. Le vaccin cible les virus du groupe Sarbecovirus, y compris le SARS-CoV-2, à l'origine de la pandémie de COVID-19, le virus du SRAS et des coronavirus dangereux circulant chez les chauves-souris.

Les résultats des essais ont montré que le vaccin a provoqué une forte réponse immunitaire non seulement contre des virus spécifiques, mais aussi contre leurs proches parents. Les experts estiment que le principe de conception de l'antigène offre une protection contre de futurs virus encore inconnus.

Selon le professeur Jonathan Heeney, cette technologie change fondamentalement l'approche du développement des vaccins. Alors que les méthodes traditionnelles peinent à suivre l'évolution virale, la nouvelle approche basée sur l'IA vise à devancer le virus et à créer une protection universelle.

Des algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés sur des données génétiques mondiales des virus du groupe Sarbecovirus, ont été utilisés pour créer l'antigène. Le modèle a identifié des composants viraux communs et conçu un composant immunitaire efficace contre plusieurs agents pathogènes simultanément. À l'étape suivante, les scientifiques prévoient de tester l'efficacité du vaccin sur un groupe plus large de volontaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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