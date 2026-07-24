Honor en pleine mutation : Nouveau logo, slogan et identité visuelle

Honor, l'un des géants technologiques chinois, a annoncé une refonte complète de sa stratégie de marque mondiale. Ce rebranding à grande échelle ne concerne pas seulement l'aspect visuel, mais englobe également la philosophie de développement futur de l'entreprise. Désormais, Honor ambitionne de passer du statut de simple fabricant de smartphones à celui de leader d'un écosystème mondial basé sur l'AI. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le changement le plus notable dans la nouvelle image de l'entreprise concerne son logo. Désormais, le logotype de la marque est complété par un symbole graphique spécifique. Parallèlement, Honor a abandonné son bleu traditionnel pour adopter le Pantone 2193C, une couleur plus vive et expressive, comme couleur institutionnelle principale. Ces changements visent à refléter une image de marque moderne et dynamique.

Nouveau slogan et technologies centrées sur l'humain

Selon les informations d'ixbt.com, le slogan historique de l'entreprise « Go Beyond » est remplacé par « Dare to be ». Ce nouveau slogan encourage les consommateurs à réaliser leur potentiel et à faire preuve d'audace. Les représentants d'Honor soulignent que, dans cette nouvelle phase, la création de technologies centrées sur les besoins humains reste une priorité absolue.

Pour Honor, qui occupe une place solide sur le marché, ce rebranding revêt une importance stratégique. L'entreprise ne se limite plus au matériel, mais se concentre désormais sur l'élargissement des solutions logicielles et des capacités d'AI pour améliorer l'interconnectivité entre les appareils intelligents. Cela signifie offrir aux utilisateurs un écosystème de gadgets plus complet et interconnecté.

La nouvelle stratégie de l'entreprise couvre les domaines clés suivants :

Modernisation de l'identité visuelle de la marque ;

Intégration des technologies d'AI dans tous les appareils ;

Innovations axées sur l'amélioration de l'expérience utilisateur ;

Atteindre le leadership mondial en matière d'écosystème.

Selon les experts, une fois établie en tant que marque indépendante, Honor cherche désormais à créer sa propre image unique. Après avoir longtemps été dans l'ombre de Huawei, la marque démontre aujourd'hui son indépendance technologique et sa position unique sur le marché à travers ces changements visuels et philosophiques.

En conclusion, le rebranding d'Honor n'est pas qu'un simple changement de couleurs, mais une nouvelle approche de la concurrence sur le marché mondial de la technologie. Les nouveaux produits, lancés sous la philosophie « Dare to be », devraient arriver dans les magasins du monde entier dans les mois à venir.