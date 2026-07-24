De nouvelles règles de sécurité pourraient être introduites aux États-Unis en raison des poignées de porte Tesla

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis commence à élaborer de nouvelles exigences pour les constructeurs automobiles afin de garantir que les conducteurs et les passagers puissent sortir des véhicules en toute sécurité. Selon Bloomberg, cette initiative fait suite à une série d'accidents, dont certains mortels, impliquant les poignées de porte électroniques utilisées dans les voitures électriques modernes comme Tesla. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le processus d'élaboration des nouvelles règles a été lancé en réponse à une plainte et à une pétition concernant le mécanisme d'ouverture mécanique d'urgence des Tesla Model 3 produites en 2022. Les auteurs de la pétition ont souligné que cette conception ne répondait pas aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur. La NHTSA a conclu qu'il était plus approprié de réviser les règles pour l'ensemble de l'industrie plutôt que d'enquêter sur les défauts d'un modèle spécifique.

Risques liés aux défaillances des systèmes électroniques

Actuellement, de nombreuses voitures électriques, en particulier les modèles Tesla, utilisent des poignées électroniques affleurantes à la carrosserie. Cependant, les enquêtes menées par Bloomberg ont montré qu'en cas d'accident ou de chute de tension dans le système de batterie, ces verrous électroniques peuvent tomber en panne. Cela empêche les occupants de sortir du véhicule et complique les opérations de secours.

Selon la NHTSA, neuf incidents liés aux portes Tesla ont fait l'objet d'enquêtes. Dans certains cas, les conducteurs n'ont pas pu entrer dans le véhicule, et parfois, de jeunes enfants sont restés bloqués à l'intérieur. Bien que les voitures Tesla disposent d'une option de déverrouillage mécanique, celle-ci est souvent dissimulée, ce qui rend son accès difficile pour les passagers en situation d'urgence.

Changements dans l'industrie et réaction des constructeurs

Si la NHTSA adopte les nouvelles normes, tous les constructeurs automobiles devront s'y conformer. Cela affectera non seulement Tesla, mais aussi d'autres marques utilisant une technologie similaire. Par exemple, Rivian a annoncé que sur son nouveau modèle SUV R2, la poignée d'ouverture mécanique sera plus visible et située plus près du bouton électronique.

Le designer de Tesla, Franz von Holzhausen, avait également déclaré l'année dernière que l'entreprise travaillait sur une refonte de la conception des poignées de porte. Selon les experts, l'esthétique et l'aérodynamisme dans l'industrie automobile ne doivent pas primer sur la sécurité. Les nouvelles règles visent précisément à rétablir cet équilibre.

Pour l'instant, le lancement du processus d'élaboration des règles ne signifie pas qu'elles entreront en vigueur immédiatement. La NHTSA devrait analyser tous les risques et définir les solutions les plus optimales et sécurisées pour les constructeurs. Compte tenu de la popularité croissante de Tesla et d'autres voitures électriques modernes sur le marché, ces questions de sécurité sont également pertinentes pour les consommateurs locaux.