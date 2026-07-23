Mario Balotelli ne regrette rien de sa carrière : Je n'ai jamais fait de mal à personne

·68·Sport
Mario Balotelli ne regrette rien de sa carrière : Je n'ai jamais fait de mal à personne

L'un des représentants les plus controversés et talentueux du football italien, Mario Balotelli, s'est exprimé sur sa carrière riche en rebondissements, affirmant qu'il ne regrette absolument pas les erreurs du passé. L'attaquant de 35 ans, qui défend actuellement les couleurs du club émirati d'Al-Ettifaq, souligne que ses frasques de jeunesse et son comportement hors du terrain ont été exagérés. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à SportMediaset, Balotelli a déclaré avoir la conscience tranquille et n'avoir jamais intentionnellement fait de mal à quiconque au cours de sa carrière. Selon l'athlète, ses actions ne sont rien comparées au comportement de certains joueurs du football moderne. « J'ai fait des choses stupides, j'étais jeune et plein d'énergie. Mais je ne regrette rien, car cela m'a fait grandir », a souligné l'attaquant italien.

Succès et résultats inoubliables

Au cours de sa carrière, Mario Balotelli a joué pour des clubs prestigieux comme l'Inter, Manchester City, Milan et Liverpool. Son palmarès est impressionnant. Avec l'Inter, il a remporté trois titres de Serie A et la Ligue des champions. Avec Manchester City, il a triomphé en Premier League et en FA Cup.

Bien qu'il ait changé de nombreux clubs au cours de sa carrière (Nice, Marseille, Adana Demirspor), ses statistiques sont restées élevées. Par exemple, avec Milan, il a réussi à marquer 33 buts en 77 matchs. Balotelli affirme avec confiance qu'il ne voit toujours pas de joueur plus talentueux que lui en Italie en termes de pure technique.

L'équipe nationale d'Italie et le regret de la Coupe du monde

Le point le plus douloureux pour l'attaquant concerne l'équipe nationale d'Italie. Balotelli est le dernier joueur à avoir marqué un but pour l'Italie en Coupe du monde. Cela fait exactement 12 ans. Il confie que cette statistique ne lui apporte aucune joie ; au contraire, le fait que le pays ait manqué trois Coupes du monde consécutives l'attriste profondément.

Vivant actuellement à Dubaï, le joueur se dit satisfait du projet d'Al-Ettifaq et affirme qu'il continuera à jouer au football tant que sa passion pour l'entraînement ne s'éteindra pas. Selon lui, les erreurs de jeunesse ont fait de lui la personne forte qu'il est aujourd'hui.

Mario BalotelliItalieInterManchester CityFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceLionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceAujourd'hui, 02:36Tottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsTottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsAujourd'hui, 02:19Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationConflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationAujourd'hui, 01:58La bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosLa bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosAujourd'hui, 01:55Jour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleJour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleAujourd'hui, 00:12Darwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertDarwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertHier, 23:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026