Durov : Les blocages ont éloigné la Russie de la souveraineté numérique

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Durov : Les blocages ont éloigné la Russie de la souveraineté numérique

Selon le fondateur de Telegram, Pavel Durov, les restrictions et les blocages sur Internet ont éloigné la Russie de son objectif de « souveraineté numérique ». Selon lui, des spécialistes hautement qualifiés capables de créer un nouveau système d'exploitation pour smartphones quittent le pays en masse en raison d'un environnement Internet malsain. Ixbt.com rapporte .

Selon Durov, sans un système d'exploitation indépendant, toutes les applications « nationales » ou « étrangères » resteront ouvertes à la surveillance et à la censure via les magasins iOS et Android contrôlés par les États-Unis et des portes dérobées cachées dans les systèmes. Il qualifie les tentatives de remplacer les applications tout en utilisant des systèmes d'exploitation américains de « mise à jour uniquement de l'emballage sans changer l'essence ».

Actuellement, des systèmes d'exploitation tels qu'« Aurora » basé sur Sailfish OS et « ROSA Mobile » basé sur Linux sont en développement en Russie. De plus, l'entreprise « Rutek » a présenté le smartphone « R-Phone », et « Kaspersky Lab » travaille sur la plateforme KasperskyOS for Mobile, protégée contre les attaques de pirates.

Nous rappelons que récemment, les mesures pour restreindre les services VPN et les opérations de Telegram ont été intensifiées en Russie. Auparavant, Durov avait critiqué le gouvernement russe pour avoir restreint l'accès à la plateforme Telegram dans le but de transférer les citoyens vers des applications contrôlées par l'État.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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