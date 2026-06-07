SpaceX réussit l'atterrissage de la fusée Falcon 9 malgré une panne

Le 4 juin, la fusée Falcon 9 de SpaceX a placé avec succès 29 satellites en orbite terrestre basse dans le cadre de la mission Starlink Group 10-43. Le lancement a eu lieu depuis la complexe de lancement SLC-40 au cap Canaveral, en Floride. Selon Ixbt.com rapporte .

Cependant, les spécialistes de SpaceX ont rencontré des difficultés inattendues lors de la récupération du premier étage, numéro de série B1090. Environ 13 secondes avant l'atterrissage sur la plateforme flottante A Shortfall of Gravitas, l'une des quatre grilles ailerons destinées au contrôle de la descente s'est bloquée.

Malgré la panne technique, le système de contrôle automatisé de la fusée a réussi à résoudre le problème. Pour maintenir la stabilité, les trois ailerons restants et le vecteur de poussée du moteur Merlin ont été utilisés. En conséquence, l'étage de la fusée a atterri avec succès sur la plateforme maritime.

Après le retour au port de Canaveral, les spécialistes ont noté une anomalie : les grilles ailerons n'étaient pas repliées et restaient en position ouverte. Habituellement, elles sont repliées avant le transport, donc cette décision pourrait être liée à une inspection et une enquête supplémentaires sur les causes de la panne.

Pour information, ce vol était le 12e pour le premier étage portant le numéro de série B1090. Les ingénieurs de SpaceX analysent actuellement le système pour éviter de tels incidents lors des futures missions.