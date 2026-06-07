SpaceX réussit l'atterrissage de la fusée Falcon 9 malgré une panne

·40·Technologie
SpaceX réussit l'atterrissage de la fusée Falcon 9 malgré une panne

Le 4 juin, la fusée Falcon 9 de SpaceX a placé avec succès 29 satellites en orbite terrestre basse dans le cadre de la mission Starlink Group 10-43. Le lancement a eu lieu depuis la complexe de lancement SLC-40 au cap Canaveral, en Floride. Selon Ixbt.com rapporte .

Cependant, les spécialistes de SpaceX ont rencontré des difficultés inattendues lors de la récupération du premier étage, numéro de série B1090. Environ 13 secondes avant l'atterrissage sur la plateforme flottante A Shortfall of Gravitas, l'une des quatre grilles ailerons destinées au contrôle de la descente s'est bloquée.

Malgré la panne technique, le système de contrôle automatisé de la fusée a réussi à résoudre le problème. Pour maintenir la stabilité, les trois ailerons restants et le vecteur de poussée du moteur Merlin ont été utilisés. En conséquence, l'étage de la fusée a atterri avec succès sur la plateforme maritime.

Après le retour au port de Canaveral, les spécialistes ont noté une anomalie : les grilles ailerons n'étaient pas repliées et restaient en position ouverte. Habituellement, elles sont repliées avant le transport, donc cette décision pourrait être liée à une inspection et une enquête supplémentaires sur les causes de la panne.

Pour information, ce vol était le 12e pour le premier étage portant le numéro de série B1090. Les ingénieurs de SpaceX analysent actuellement le système pour éviter de tels incidents lors des futures missions.

SpaceXFalcon 9StarlinkEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Moteur d'avion supraconducteur réussit les premiers testsMoteur d'avion supraconducteur réussit les premiers testsAujourd'hui, 17:21L'un des satellites russes Rassvet a quitté son orbiteL'un des satellites russes Rassvet a quitté son orbiteAujourd'hui, 16:59V-Color dévoile de nouveaux modules DDR5 : jusqu'à 2 To de mémoire dans un kitV-Color dévoile de nouveaux modules DDR5 : jusqu'à 2 To de mémoire dans un kitAujourd'hui, 16:29OpenAI travaille sur une nouvelle « super application »OpenAI travaille sur une nouvelle « super application »Aujourd'hui, 16:24La startup C12 développe une méthode pour intégrer des nanotubes de carbone dans des puces quantiquesLa startup C12 développe une méthode pour intégrer des nanotubes de carbone dans des puces quantiquesAujourd'hui, 15:59La plus grande mise à jour de l'histoire de ChatGPT : le chatbot devient une super-applicationLa plus grande mise à jour de l'histoire de ChatGPT : le chatbot devient une super-applicationAujourd'hui, 15:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin