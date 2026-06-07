Ancien processeur Core i7-6700K overclocké à 5,1 GHz à 1,65 V

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Ancien processeur Core i7-6700K overclocké à 5,1 GHz à 1,65 V

L'auteur de la chaîne YouTube TrashBench a mené une expérience intéressante : il a testé s'il était possible de « réveiller » l'ancien processeur Intel Core i7-6700K à un niveau qui ne limiterait pas les capacités de la carte graphique GeForce RTX 3080. La tâche principale consistait à extraire la puissance maximale du processeur d'architecture Skylake de 2015 en utilisant un overclocking extrême et un système de refroidissement non standard. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Lors du test, le CPU a été overclocké étape par étape. Initialement, il fonctionnait à 4,7 GHz avec une tension de 1,4 V, puis a atteint 5,0 GHz avec 1,56 V, et enfin 5,1 GHz à 1,65 V. Les tentatives pour atteindre la barre des 5,2–5,3 GHz à 1,7 V ont échoué. Un système de refroidissement liquide spécial équipé d'un bain de glace a été utilisé pour un fonctionnement stable aux fréquences de 5,0–5,1 GHz.

Dans le jeu Cyberpunk 2077, aux fréquences standard, le système dépendait du processeur : la GeForce RTX 3080 fonctionnait à seulement 60 % de sa puissance, avec des performances moyennes de 103 IPS. Après l'overclocking à 4,7 GHz, la charge du GPU a augmenté à près de 70 %, et la croissance des IPS a atteint environ 13 %. À 5,0 GHz, la carte graphique a commencé à travailler beaucoup plus activement, et les performances ont augmenté de 17 %.

Fait intéressant, les augmentations supplémentaires à 5,1 GHz n'ont presque rien apporté. La différence avec le mode 5,0 GHz n'était que d'une image par seconde, indiquant que les goulots d'étranglement s'étaient déplacés de la puissance du CPU vers d'autres aspects du système. La situation était similaire dans d'autres jeux : dans Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 et Far Cry 6, l'overclocking jusqu'à 5,0 GHz a fourni une augmentation moyenne de 11 %.

Dans le benchmark 3DMark Time Spy, les résultats étaient plus significatifs : les performances ont augmenté de 19 % et 24 %, respectivement. Cette expérience a prouvé que les anciens processeurs haut de gamme sont toujours capables de fonctionner avec des cartes graphiques modernes, mais cela nécessite des mesures extrêmes et une consommation d'énergie élevée.

IntelCore I7OverclockingGeForce RTX 3080Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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