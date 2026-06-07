La plus grande mise à jour de l'histoire de ChatGPT : le chatbot devient une super-application

OpenAI prépare la plus grande mise à jour depuis le lancement de ChatGPT. Selon le Financial Times, s'appuyant sur des dizaines d'anciens et d'actuels employés, l'entreprise vise à transformer ChatGPT d'un simple chatbot en une super-application complète dotée de fonctionnalités d'agent IA. Cette nouvelle stratégie consiste à aller au-delà de la simple conversation pour créer un assistant intelligent qui exécute indépendamment diverses tâches au nom des utilisateurs. Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système ne se contente pas de répondre aux questions, mais effectue également des actions pratiques telles que la réservation de billets, l'organisation d'emplois du temps, la programmation et l'aide aux tâches quotidiennes. L'un des éléments clés de la mise à jour sera une intégration plus poussée avec la plateforme Codex. De plus, OpenAI prévoit de promouvoir plus activement la génération d'images et les applications tierces au sein de son écosystème.

Les premiers changements commenceront à être déployés dans les semaines à venir. De nouveaux éléments d'interface apparaîtront sur le site web et les applications mobiles pour orienter les utilisateurs vers des fonctionnalités supplémentaires. À l'avenir, les modèles d'OpenAI devraient être capables de déterminer indépendamment l'intention de l'utilisateur sans avoir à sélectionner des outils spécifiques. Selon un employé de l'entreprise, l'avenir de l'intelligence artificielle ne réside pas dans les chatbots traditionnels, mais dans les agents.

Une transformation aussi vaste de ChatGPT pourrait également être liée aux projets d'introduction en bourse (IPO) d'OpenAI. Selon des données récentes, OpenAI est évaluée à près de 730 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des startups technologiques les plus précieuses au monde. Au sein de l'entreprise, l'idée que l'ère du format de chat traditionnel est révolue gagne du terrain.