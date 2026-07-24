Meta quitte l'alliance pour l'énergie verte RE100

Le développement rapide des technologies d'AI force les géants de la tech à revoir leurs stratégies énergétiques. La société Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a quitté l'initiative internationale RE100, qui vise une transition vers 100 % d'énergies renouvelables, après une décennie d'adhésion. Cette décision intervient alors que l'entreprise augmente considérablement son recours au gaz naturel pour alimenter ses centres de données. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, la rupture entre Meta et RE100 s'est faite d'un commun accord. Cette alliance, coordonnée par l'organisation à but non lucratif britannique Climate Group, regroupe plus de 400 grandes entreprises telles qu'Apple, Google et Microsoft. Le départ de Meta souligne le fossé entre ses promesses de durabilité environnementale et ses actions réelles.

La demande croissante en gaz naturel

Au cours de l'année écoulée, Meta a financé la construction de plus d'une dizaine de centrales au gaz naturel. Dans le cadre du projet de centre de données Hyperion en Louisiane, dix centrales à gaz sont prévues pour produire un total de 7,5 GW d'électricité. À titre de comparaison, cette quantité dépasse la consommation totale de l'État du Dakota du Sud aux États-Unis. Un projet gazier de 200 MW a également été lancé dans l'Ohio.

Selon les experts, ce revirement pourrait être dû au durcissement des règles de reporting de RE100. Les nouvelles directives exigent des entreprises une transparence accrue sur l'atteinte de leurs objectifs en énergies renouvelables. Meta avait promis une transition totale vers l'énergie verte d'ici 2020, mais la course à l'AI a bouleversé ces plans.

Conséquences environnementales et préoccupations

Bien que le gaz naturel soit considéré comme un combustible plus propre que le charbon, il reste nocif pour l'environnement. Des études montrent qu'un centre de données de 1 GW fonctionnant uniquement au gaz rejette chaque année des centaines de tonnes d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone et de particules fines. Il est prouvé que ces substances nuisent à la santé humaine, augmentant les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Pour l'instant, les représentants de Meta assurent que l'entreprise reste engagée dans ses objectifs de 100 % d'énergie propre et renouvelable. Cependant, la construction massive de centrales à gaz soulève de nombreuses questions. Pour des pays développant leur économie numérique et leurs centres de données, l'expérience des géants mondiaux souligne l'importance de maintenir un équilibre entre mix énergétique et sécurité environnementale.