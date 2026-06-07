L'un des satellites russes Rassvet a quitté son orbite

·32·Technologie
L'un des satellites russes Rassvet a quitté son orbite

L'un des 16 satellites de la constellation Rassvet, conçue pour fournir l'internet haut débit en Russie, a mis fin à sa mission moins de trois mois après son lancement. Selon les rapports, l'appareil identifié comme Object 4 est entré dans les couches denses de l'atmosphère et a brûlé le 6 juin. Ixbt.com rapporte .

Ce satellite a été placé sur une orbite initiale à une altitude de 288–324 km depuis le cosmodrome de Plesetsk le 23 mars, avec d'autres appareils. Cependant, Object 4 s'est révélé être le seul appareil du groupe à n'avoir effectué aucune manœuvre pour élever son orbite. Les experts ont observé que l'appareil perdait de l'altitude en raison de la traînée atmosphérique, et sa chute était inévitable car aucune correction n'a été apportée.

Les causes officielles de l'incident n'ont pas encore été divulguées. Les versions les plus probables incluent un dysfonctionnement du système de propulsion ou une perte de contrôle du satellite. Les autres appareils du groupe continuent de fonctionner normalement : selon des données de surveillance indépendantes, six satellites ont commencé leur ascension prévue, tandis que huit autres maintiennent leurs paramètres de vol actuels.

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RassvetBureau 1440SatelliteEspaceRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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