Midjourney réalise une acquisition inattendue : l'application d'astrologie Co-Star est rachetée

Le laboratoire Midjourney, leader mondial de la création d'images par IA, continue d'étendre son champ d'action. Selon Bloomberg, l'entreprise a acquis la célèbre application d'astrologie sociale Co-Star. Cet accord est considéré comme une étape stratégique inattendue pour Midjourney, car la société était jusqu'à présent principalement connue pour ses technologies de création de contenu visuel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'application Co-Star compte actuellement plus de 4,3 millions d'utilisateurs actifs par mois et permet aux utilisateurs de créer des cartes du ciel (thèmes astraux) et de les partager avec leurs amis. Cette plateforme utilise à la fois l'IA et des rédacteurs professionnels pour générer ses horoscopes, analyses de compatibilité et divers conseils. Les détails financiers de l'accord n'ont pas encore été divulgués.

Pourquoi Midjourney s'intéresse-t-il à l'astrologie ?

Midjourney accorde une attention particulière à la diversification de sa gamme de produits. L'entreprise tente non seulement de générer des images et des vidéos à partir de texte, mais aussi de créer des divisions dans les secteurs de la médecine et du bien-être (spa). L'acquisition de l'application d'astrologie pourrait faire partie de cet écosystème à grande échelle. Avec son équipe compacte et spécialisée, Co-Star poursuivra désormais ses activités au sein de Midjourney.

Un autre aspect important de cette acquisition est que les 24 employés de l'équipe Co-Star ont rejoint Midjourney dans leur intégralité. Ces experts possèdent une grande expérience dans la création et la gestion d'applications mobiles destinées aux consommateurs. Il est bien connu que Midjourney ne dispose pas encore de sa propre application indépendante et que les utilisateurs utilisent principalement le service via le serveur Discord.

Un pas vers une application mobile

Selon les experts, l'expérience de l'équipe Co-Star pourrait jouer un rôle décisif dans le lancement de la tant attendue application mobile de Midjourney. Le succès de Co-Star dans la création d'interfaces conviviales et l'intégration d'éléments de réseaux sociaux ouvre de nouvelles opportunités pour le laboratoire d'IA.

Il est naturel que cette nouvelle soit également intéressante pour les passionnés de technologie. Les services de Midjourney sont très populaires parmi les designers et les marketeurs locaux. L'acquisition d'une plateforme comme Co-Star devrait permettre aux algorithmes de Midjourney de proposer à l'avenir un contenu encore plus personnalisé et adapté aux intérêts des utilisateurs.

Pour l'instant, Midjourney et Co-Star n'ont pas fait de déclaration officielle sur leurs futurs projets communs. Cependant, l'entrée de l'IA dans des domaines liés aux émotions humaines, au destin et à la vie quotidienne annonce la prochaine grande tendance du monde technologique.