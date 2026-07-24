Un militant met fin à sa grève de la faim après 26 jours

Un célèbre écologiste et militant social indien Sonam Wangchuk a officiellement mis fin à sa grève de la faim qui a duré 26 jours. Il l'a annoncé le 24 juillet sur sa page X via les réseaux sociaux.

Le militant de 59 ans avait cessé de s'alimenter depuis le 28 juin pour soutenir le mouvement de protestation lancé par les étudiants du pays. Les manifestants réclament la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan, à la suite du scandale lié à la fuite des questions des examens médicaux.

Peu après, le mouvement s'est élargi, rejoint par des représentants de divers secteurs, des militants sociaux et des citoyens ordinaires. En conséquence, les manifestations se sont transformées en une action de grande envergure contre la politique du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Sonam Wangchuk a déclaré qu'il avait décidé de mettre fin à sa grève de la faim après des négociations avec le ministre J.P. Nadda, le Dr Jitendra Singh et les dirigeants du Ladakh.

Le militant a fait savoir que 65 députés issus de diverses forces politiques du parlement national l'avaient également appelé à arrêter sa grève. Il a aussi rappelé qu'il avait été emmené de la zone de manifestation vers un hôpital par la police le 18 juillet.

Wangchuk a souligné que la raison principale de sa décision de mettre fin à la grève était de prévenir d'éventuelles violences dans le pays et de créer une opportunité pour les négociations.

Parallèlement, il a appelé ses partisans à s'abstenir de toute action radicale, soulignant l'importance de maintenir la paix.

Il s'avère que le 23 juillet, le militant avait exprimé sa volonté de mettre fin à la grève si le gouvernement garantissait de ne pas utiliser la force contre les étudiants. Cependant, ce jour-là même à New Delhi, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants.

Malgré cela, les manifestants se sont rassemblés à nouveau sur la place Jantar Mantar dans la capitale pour poursuivre les actions. Il s'agissait du deuxième affrontement entre la police et les militants cette semaine.

En terminant sa grève de la faim, Wangchuk a réitéré une série de demandes au gouvernement. Parmi elles figurent le paiement d'indemnités aux familles des étudiants qui se sont suicidés ainsi que la démission du ministre de l'Éducation. Il avait précédemment déclaré que, si sa santé le permettait, il poursuivrait l'action jusqu'à six semaines.