Le projet World, cofondé par Sam Altman, lève 52,5 millions de dollars

La startup World (anciennement Worldcoin), spécialisée dans l'identification biométrique et cofondée par Sam Altman, le patron d'OpenAI, a levé 52,5 millions de dollars auprès d'investisseurs stratégiques. Cet investissement a été réalisé via la vente privée de jetons WLD. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Une période de « lockup » (blocage) de 12 mois a été imposée aux investisseurs ayant participé à la levée de fonds. Cela signifie que les acheteurs ne peuvent pas vendre ou échanger leurs jetons pendant un an. Les représentants de l'entreprise soulignent que cette restriction à long terme témoigne de la confiance des investisseurs dans la croissance et l'utilité futures du projet World.

Le fonds de capital-risque Pantera Capital, spécialisé dans les actifs numériques, a agi en tant qu'acheteur principal. D'autres grandes entreprises telles que Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto et Selini Capital ont également investi dans le projet. Les fonds seront dirigés vers la World Foundation, basée aux îles Caïmans, qui se charge de l'expansion du réseau World.

Prouvez que vous êtes humain

Le projet World est géré par l'entreprise Tools for Humanity et son objectif principal est de créer un système de « preuve d'humanité » (proof of human) sur Internet. À une époque où le contenu généré par l'IA et les bots se multiplie, il devient de plus en plus crucial de vérifier qu'un humain réel se cache derrière un compte.

Pour passer le niveau d'identification le plus élevé du système, les utilisateurs doivent scanner leur iris via un appareil spécial appelé Orb. Ce dispositif en forme de sphère métallique transforme l'image unique de l'œil humain en un identifiant cryptographique. Actuellement, ces appareils sont installés dans des magasins partenaires et des bureaux de l'entreprise dans de nombreux pays.

Le projet était initialement connu sous le nom de Worldcoin, mais il a été rebaptisé World dans un contexte de perception négative du secteur des cryptomonnaies. Malgré cela, l'actif principal du projet reste le jeton WLD. Les utilisateurs peuvent stocker et échanger ce jeton via une application dédiée.

Plans mondiaux et défis

World a établi des partenariats avec des plateformes populaires comme Tinder et Ticketmaster pour étendre sa portée. Cependant, malgré ses ambitions mondiales, le projet fait face à plusieurs défis. Notamment, de nombreux utilisateurs hésitent à fournir leurs données biométriques, ce qui ralentit l'adoption du projet.

Par ailleurs, en juin dernier, Tools for Humanity a été contraint de réduire ses effectifs. Les 52,5 millions de dollars nouvellement levés devraient aider le projet à développer son infrastructure et à introduire de nouvelles normes de vérification de l'identité numérique à l'ère de l'IA.