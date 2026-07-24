Bluesky transforme son assistant IA Attie en un outil de recherche ouvert

Le réseau social Bluesky a considérablement mis à jour son assistant d'intelligence artificielle nommé Attie. Désormais, cet outil ne sert pas seulement à créer des flux personnalisés, mais agit également comme un instrument de recherche ouvert analysant les données sur toute la plateforme. Cette étape devrait simplifier radicalement le processus de recherche et d'analyse d'informations pour les utilisateurs au sein de l'écosystème ouvert AT Protocol. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La nouvelle fonctionnalité Quests, introduite par l'entreprise, permet aux utilisateurs de poser des questions ouvertes sur les actualités et les informations circulant sur le réseau Bluesky (également appelé "Atmosfera"). Selon ixbt.com, ce système est intégré non seulement à l'application Bluesky, mais aussi à tous les autres services fonctionnant sur la base de l'AT Protocol. Cela permet aux utilisateurs d'explorer en profondeur ce qui se passe dans l'espace web social ouvert.

Sécurité de l'information et lutte contre la désinformation

Jay Graber, directrice de l'innovation chez Bluesky, souligne qu'Attie doit devenir un outil aidant à trouver la vérité à une époque où le bruit sur Internet et la désinformation se multiplient. Les utilisateurs peuvent désormais demander à l'IA d'analyser les sujets tendances ou d'identifier les comptes les plus influents dans un domaine ou une région spécifique.

"Notre objectif est de prouver que les outils qui aident à comprendre le monde sont plus utiles que les technologies qui embrouillent les gens", déclare Graber. Selon elle, Attie supprime les obstacles pour que les utilisateurs ordinaires, sans connaissances techniques, puissent profiter des capacités de l'AT Protocol et personnaliser leur environnement numérique.

Croissance stratégique et plans de monétisation

Après que le nombre d'utilisateurs de Bluesky a atteint 40 millions en octobre dernier, le taux de croissance a légèrement ralenti. Actuellement, la plateforme compte environ 45,6 millions de comptes enregistrés. Par conséquent, l'entreprise se concentre sur l'attraction de nouveaux utilisateurs et le développement de services supplémentaires susceptibles de générer des revenus à l'avenir. Bien qu'Attie soit gratuit pour le moment, il n'est pas exclu qu'il devienne un service payant.

Actuellement, la version mise à jour de l'assistant Attie est en phase de test bêta. Ceux qui souhaitent y accéder doivent s'inscrire sur une liste d'attente spéciale, et les utilisateurs seront intégrés par groupes au cours des prochaines semaines. Il est également prévu d'introduire un nouveau logo et des fonctionnalités spéciales pour les personnes en situation de handicap dans le cadre du projet.

Bien qu'une grande partie de la communauté Bluesky aborde les technologies d'IA avec prudence pour des raisons économiques et écologiques, la direction de l'entreprise tente de maintenir un équilibre entre l'innovation et les opinions des utilisateurs pour assurer la viabilité de la plateforme. Le succès du projet Attie devrait renforcer la position du réseau social Bluesky parmi les plateformes concurrentes.