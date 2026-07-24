Kylian Mbappé pourrait-il rejoindre la Premier League : l'option Arsenal à l'étude

Les spéculations sur un possible avenir en Premier League pour l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, sont revenues sur le devant de la scène. Bien que le joueur ait rejoint la capitale espagnole avec de grandes attentes, les résultats collectifs en deçà des espérances alimentent diverses rumeurs. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

L'ancien défenseur de l'équipe de France, Mikaël Silvestre, a évoqué l'avenir de Mbappé dans une interview accordée à Goal.com. Selon lui, l'attaquant doit choisir la « plateforme » la plus adaptée pour réaliser ses hautes ambitions. Pour l'instant, remporter des titres prestigieux avec le Real Madrid s'avère difficile, ce qui pourrait affecter la motivation interne du joueur.

Mbappé a disputé 103 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, inscrivant 86 buts. En termes de statistiques personnelles, il reste l'un des meilleurs au monde. Cependant, pour devenir le principal prétendant au Ballon d'Or, il a désespérément besoin de remporter la Liga et la Ligue des champions.

Arsenal et les nouveaux défis

Fait intéressant, Arsenal , le club londonien qui a connu une progression significative ces dernières années, est cité comme la prochaine destination potentielle de Mbappé. Les « Gunners », tout comme le joueur lui-même, attendent avec impatience leur première victoire en Ligue des champions. Une union entre les deux parties pourrait marquer un tournant historique.

Bien que Mikaël Silvestre doute de la réalisation imminente de ce transfert, il a souligné que rien ne peut être exclu dans le football. « C'est difficile à imaginer pour le moment, mais dans le football, tout arrive de manière inattendue. Il ne faut jamais dire jamais », déclare l'ancien défenseur.

Mbappé a actuellement 27 ans et traverse la période la plus faste de sa carrière. Alors que son ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, enchaîne les succès sur la scène continentale, la série sans trophée européen de Kylian reste un point sensible pour lui.

La possibilité de ce transfert est également un sujet fascinant pour les fans de football. Étant donné que la Premier League est l'un des championnats les plus suivis, l'arrivée de Mbappé à Arsenal ne ferait qu'accroître l'intérêt pour la ligue.