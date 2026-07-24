Des scientifiques ont identifié le type de météorite qui a exterminé les dinosaures : elle est plus rare que prévu

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Des scientifiques ont identifié le type de météorite qui a exterminé les dinosaures : elle est plus rare que prévu

La cause de la catastrophe survenue il y a 66 millions d'années, qui a anéanti près de 75 % de la vie sur Terre, y compris les dinosaures, a enfin été identifiée. De nouvelles analyses menées par une équipe internationale de chercheurs montrent que le corps céleste qui a frappé notre planète était l'un des types de météorites les plus rares : une chondrite carbonée de classe CO (Ornans). C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les isotopes du nickel dans la fine couche d'argile formée après la collision à la fin du Crétacé. Bien que la météorite elle-même se soit complètement évaporée lors de l'impact, ses « empreintes chimiques » microscopiques ont été préservées. Les résultats de l'étude ont été publiés par la publication ixbt.com.

Un corps rare et ancien

Les chondrites carbonées ne représentent que 5 % de toutes les météorites trouvées sur Terre. La classe CO constitue une très petite fraction de ce groupe. Ces corps sont considérés comme les échantillons de matière les plus anciens, préservés presque intacts depuis la formation du système solaire.

Les scientifiques soulignent que cette découverte modifie légèrement la compréhension du mécanisme d'extinction mondiale. Les météorites de classe CO contiennent beaucoup moins d'éléments volatils comme le soufre, le carbone, le zinc et l'eau que leurs homologues. Cela indique que le facteur principal du refroidissement global n'était pas les substances apportées par le corps cosmique, mais l'énorme quantité de poussière et de débris projetés dans l'atmosphère par l'impact.

Le cratère de Chicxulub et les profondeurs du cosmos

L'origine exacte de cet astéroïde reste incertaine, mais les scientifiques avancent deux hypothèses. Il pourrait s'être formé soit dans la partie externe de la ceinture d'astéroïdes près de Jupiter, soit dans des régions encore plus lointaines du système solaire.

Selon les calculs modernes, cet énorme rocher de 10 à 15 kilomètres de diamètre a frappé la Terre à une vitesse de 64 000 km/h. Cette collision a créé le cratère de Chicxulub, aujourd'hui enfoui sous la péninsule du Yucatán au Mexique.

Bien que cette étude ne modifie pas la vision générale de l'extinction des dinosaures, elle a déterminé avec une grande précision quel type de « visiteur » cosmique a causé l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la Terre. Cela aide à mieux comprendre le passé de notre planète et les risques potentiels venant du cosmos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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