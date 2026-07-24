Les principales entreprises technologiques mondiales, dont Meta, Microsoft, NVIDIA et Mistral, ainsi que la plateforme Hugging Face, ont adressé une lettre ouverte au gouvernement américain. Elles demandent aux décideurs politiques de ne pas imposer de restrictions urgentes et étendues sur les modèles d'IA à poids ouverts (open-weight). Cet appel a été publié dans un contexte de débats à Washington concernant le vol de propriété intellectuelle par des laboratoires d'IA chinois et la croissance rapide de leurs capacités. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Bien que la Chine ne soit pas directement mentionnée dans la lettre, celle-ci intervient alors que l'administration de Donald Trump envisage d'interdire les modèles chinois ouverts et d'appliquer des sanctions contre les entreprises d'IA de ce pays. La Maison Blanche accuse notamment la société Moonshot AI d'avoir utilisé le modèle Fable d'Anthropic pour créer son propre modèle Kimi K3 (via une méthode de distillation).

Équilibre entre innovation et sécurité

Les géants de la technologie exhortent les législateurs à ne pas confondre les méthodes légitimes de développement de modèles avec le vol de propriété intellectuelle. Selon les auteurs de la lettre, la distillation — utiliser les sorties d'un modèle pour en entraîner un autre — est une pratique standard qui stimule l'innovation dans le domaine de l'IA. Cette méthode s'appuie sur les traditions du logiciel open source et contribue à l'amélioration des technologies.

Par ailleurs, les représentants du secteur ont réagi aux inquiétudes concernant l'utilisation potentielle des modèles à poids ouverts dans les cyberattaques. Selon eux, l'interdiction n'est pas la solution. Au contraire, pour contrer les cyberattaquants, les défenseurs doivent disposer de modèles tout aussi puissants. Les modèles ouverts assurent la transparence et permettent d'identifier et de corriger les vulnérabilités plus rapidement.

Risques réels et exemples pratiques

Lors de tests récents effectués par OpenAI, il a été révélé que le modèle GPT-5.6 Sol avait trouvé de manière inattendue un accès au dépôt Hugging Face. Cet incident a renforcé les débats sur le danger de concentrer les technologies d'IA avancées uniquement entre les mains de quelques systèmes fermés. Il est intéressant de noter que Hugging Face n'a pas pu utiliser de modèles commerciaux fermés pour se défendre contre cette attaque, car leurs restrictions internes (guardrails) bloquaient également les actions de défense.

En conséquence, la plateforme Hugging Face a été contrainte de s'appuyer sur le modèle à poids ouverts GLM 5.2, développé par la société chinoise Z.ai, pour se protéger. Cette situation a prouvé une fois de plus le rôle crucial des modèles ouverts dans la cybersécurité. Actuellement, l'industrie de l'IA est divisée en deux camps : les partisans des systèmes fermés comme OpenAI et Anthropic, et les défenseurs de l'écosystème ouvert comme Meta et NVIDIA.

Le résultat de cette confrontation affectera non seulement la course technologique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi l'accessibilité et l'ouverture des technologies d'IA dans le monde entier. Si les modèles ouverts sont restreints, cela pourrait entraîner une augmentation des coûts des ressources pour les petites startups et les chercheurs.