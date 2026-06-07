Batterie flexible qui conserve sa puissance même après 45 000 charges

Des scientifiques de l'Université Sungkyunkwan (SKKU) en Corée du Sud ont développé un nouveau type d'électrolyte en hydrogel pour les batteries flexibles. Ce matériau conserve ses performances même par grand froid et peut résister à des déformations extrêmes. Les chercheurs soulignent que le nouveau matériau peut s'étirer jusqu'à neuf fois sa longueur initiale et continue de conduire les ions efficacement à des températures allant jusqu'à -20 °C. Selon Ixbt.com rapporte .

L'un des principaux défis de l'électronique flexible était la fragilité des sources d'alimentation. Les hydrogels traditionnels s'endommageaient rapidement sous forte charge et perdaient leurs propriétés au froid car l'eau qu'ils contenaient gelait. La nouvelle innovation résout ces problèmes grâce à des particules de métal liquide broyées par ultrasons. Cette méthode permet la polymérisation sans chaleur ni rayons ultraviolets, simplifiant considérablement la production.

Pour assurer la robustesse du matériau, du méthacrylate de stéaryle a été ajouté, créant des liaisons réversibles entre les chaînes polymères. Ces liaisons se rompent temporairement lors de l'étirement et se rétablissent une fois la tension relâchée. Pour améliorer la résistance au froid, l'hydrogel a été traité avec une solution de chlorure de lithium, ce qui abaisse le point de congélation de l'eau et maintient l'élasticité de l'électrolyte.

Les tests en laboratoire ont démontré la durabilité exceptionnelle de la technologie. Les dispositifs de stockage d'énergie basés sur le nouvel hydrogel ont conservé 98 % de leur capacité initiale même après 45 000 cycles de charge et de décharge. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de nombreuses solutions de batteries actuellement disponibles pour l'électronique portable.

Selon les auteurs, cette technologie servira de base à une nouvelle génération de batteries flexibles conçues pour les montres intelligentes, les capteurs médicaux et les textiles électroniques. Ces dispositifs pourront fonctionner de manière stable tant sous déformation constante que dans des conditions climatiques froides.