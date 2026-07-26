La Juventus cherche un gardien : la cible principale à Turin est le portier du PSG

Le club italien de la Juventus envisage de recruter de nouveaux noms afin de renforcer son poste de gardien de but. L'attention des Turinois se porte actuellement sur le joueur du Paris Saint-Germain Lucas Chevalier, qui pourrait devenir le gardien numéro un à long terme de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Foot Mercato, le directeur sportif de la Juventus, Frederic Massara, étudie actuellement plusieurs options. Après que Michele Di Gregorio n'a pas réussi à justifier les attentes, la direction du club a décidé de revenir sur le marché des transferts. Lucas Chevalier occupe l'une des places les plus élevées sur la liste, mais réaliser ce transfert ne sera pas facile.

Chevalier, âgé de 24 ans, a rejoint le PSG l'été dernier en provenance de Lille pour la somme de 40 millions d'euros. Son contrat avec les Parisiens court jusqu'en 2030. Cela signifie que la Juventus devra dépenser une somme importante pour ce transfert. Par ailleurs, les Turinois suivent également des gardiens expérimentés tels qu'Emiliano Martínez et Guglielmo Vicario.

Effet de chaîne sur le marché des transferts

Ce qui est intéressant, c'est que la Juventus et le PSG se battent actuellement aussi pour le gardien de Parme Zion Suzuki. Le membre de l'équipe nationale du Japon a attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances en Serie A. Si le PSG parvient à recruter Suzuki, cela pourrait préparer le terrain pour le départ de Lucas Chevalier vers Turin.

La première saison de Chevalier à Paris s'est avérée un peu compliquée. Lorsqu'il est arrivé dans l'équipe, il était censé être le gardien titulaire, mais il a perdu sa place dans la concurrence avec le membre de l'équipe nationale russe Matveï Safonov. De plus, une blessure contractée à la veille de la Coupe du monde a eu un impact négatif sur sa forme physique.

La Juventus ne veut pas se limiter au seul poste de gardien de but. Le club travaille également sur le renforcement de sa ligne d'attaque. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee a accepté de revenir en Italie. L'international néerlandais, n'ayant pas réussi à trouver sa place en Premier League anglaise, devrait rejoindre la Juventus en prêt.

À l'approche de la phase décisive de la saison, la direction de la Juventus s'efforce de compléter l'effectif avec des joueurs de qualité. Si le transfert de Lucas Chevalier se réalise, cela pourrait garantir la stabilité défensive de l'équipe pour les années à venir. Pour l'instant, les négociations se poursuivent et la décision finale sera prise dans les semaines à venir.