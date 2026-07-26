Lockheed Martin fournit une garantie de crédit de 500 millions de dollars pour ULA

Le géant américain de la défense et de l'aviation Lockheed Martin s'est porté garant d'une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars pour soutenir sa filiale United Launch Alliance (ULA). Ce soutien financier vise à atténuer les difficultés économiques causées par la suspension des vols des fusées Vulcan Centaur. Cette étape revêt une importance capitale pour l'un des acteurs majeurs de l'industrie spatiale dans cette conjoncture difficile. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon un rapport de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le montant maximal de la garantie fournie par Lockheed Martin s'élève à un demi-milliard de dollars. Pour rappel, ULA est une coentreprise détenue à parts égales (50/50) par les sociétés Lockheed Martin et Boeing. D'après le média ixbt.com, Lockheed a officialisé cet engagement au cours du deuxième trimestre 2026, et sa valeur initiale était estimée à 64 millions de dollars.

La cause principale de la tension financière réside dans les dysfonctionnements techniques observés lors des derniers vols de la fusée Vulcan Centaur. Bien que la fusée ait réussi à placer en orbite la charge utile de l'USSF Space Forces lors de la mission USSF-87 en février, une anomalie a été détectée dans l'un des boosters à carburant solide. Par mesure de sécurité, tous les vols suivants ont été temporairement suspendus.

Problèmes techniques et processus d'enquête

Actuellement, les experts d'ULA et du fabricant de moteurs Northrop Grumman mènent une enquête approfondie pour déterminer les causes de la panne. Il est à noter qu'un problème similaire avait également été observé en octobre 2024 lors du deuxième vol d'essai de la fusée Vulcan. Cela a renforcé la probabilité d'un défaut systémique et a porté un coup à la stabilité financière du projet.

Bien que la direction d'ULA ait confirmé l'obtention du crédit avec le soutien de Lockheed Martin, elle n'a pas divulgué tous les détails de l'accord. Les projets de l'entreprise pour 2026 étaient très ambitieux : elle visait à lancer la fusée Vulcan jusqu'à 18 fois au cours de l'année et à augmenter considérablement le rythme des vols. Cependant, aucun lancement n'a eu lieu depuis la mission USSF-87.

Des représentants de Northrop Grumman ont annoncé que les composants des boosters ont été redessinés et ont fait leurs preuves lors d'essais au sol. Néanmoins, la livraison de nouveaux moteurs améliorés n'est attendue que vers la fin de l'année. Cela indique que le calendrier du retour des fusées Vulcan dans le secteur aéronautique majeur reste incertain.

Cette situation pourrait également affecter la concurrence sur le marché spatial mondial. Les fonds alloués par Lockheed Martin permettront à ULA de gagner du temps pour honorer ses engagements et résoudre les problèmes techniques. Pour les passionnés de technologie, les changements dans des projets mondiaux de cette envergure présentent également un intérêt du point de vue du développement des satellites et des systèmes de communication internationaux.