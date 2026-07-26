Phineas Fisher : Le hacker mystérieux qui a mis à genoux les fabricants de logiciels espions

Dans le monde de la cybersécurité, bien que de nombreux hackers aient marqué l'histoire au fil des décennies, aucun n'a attiré autant l'attention du public que Phineas Fisher. Dix ans après son attaque la plus retentissante, Phineas reste l'un des hackers les plus efficaces et célèbres à n'avoir jamais été capturé. Il est connu non seulement comme un cybercriminel infiltrant les systèmes, mais aussi comme un hacktiviste poursuivant des objectifs politiques et sociaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le nom de Phineas Fisher est apparu pour la première fois en 2014, suite à l'attaque contre Gamma Group, le créateur du logiciel espion FinFisher. Le hacker a tiré son pseudonyme du produit de cette même entreprise. À l'époque, il avait publié des données volées, notamment des logiciels espions, des manuels de produits et des listes de prix. Bien que Gamma Group ait poursuivi ses activités, cet événement a été le prélude à de grands changements dans le cybermonde.

La crise de Hacking Team

Un an plus tard, Phineas a frappé une cible encore plus importante : la société italienne Hacking Team. Cette startup fut l'une des premières à transformer les logiciels espions gouvernementaux en une entreprise mondiale. Le hacker a dérobé plus de 40 gigabytes de données sur les serveurs de l'entreprise, incluant des codes sources, des dizaines de milliers d'e-mails internes et des contrats secrets.

Ces fuites ont permis aux journalistes de révéler des scandales politiques dans des pays comme l'Équateur, le Mexique et le Panama. Pour Hacking Team, cette attaque a été dévastatrice : des années plus tard, le directeur de l'entreprise, David Vincenzetti, a été contraint de vendre son entreprise pour la somme symbolique de 1 euro. Cet événement a également servi d'avertissement sérieux pour d'autres entreprises opérant sur le marché des logiciels espions, y compris des géants comme l'israélien NSO Group.

Phineas Fisher ne s'est pas limité aux entreprises technologiques. Il a également mené avec succès des attaques contre le syndicat de la police catalane (Mossos d’Esquadra) et les systèmes du parti au pouvoir en Turquie. L'opération de piratage en Turquie avait pour but de soutenir la région autonome du Rojava dans le nord de la Syrie. Le hacker a même publié un tutoriel vidéo de 39 minutes sur ses méthodes d'attaque.

Hacktivisme et attaques contre les systèmes financiers

La dernière grande opération connue du hacker a visé une filiale de la Cayman National Bank sur l'île de Man. Il n'a révélé cet événement survenu en 2016 que trois ans plus tard. Dans l'une de ses interviews, Phineas a souligné qu'il gagnait de l'argent par des voies illégales et qu'il transférait ces fonds à des œuvres caritatives, notamment sous forme de Bitcoin pour la région du Rojava.

Exposer les activités illégales des entreprises ;

Tenter de rétablir la justice politique et sociale ;

Créer un fonds de prix spécial pour encourager d'autres hacktivistes.

L'identité de Phineas Fisher reste un mystère. Certains chercheurs en cybersécurité le qualifient d'anarchiste, tandis que d'autres le comparent à un Robin des Bois moderne. Quoi qu'il en soit, sa lutte contre les grandes corporations productrices de logiciels espions a laissé une empreinte indélébile dans le monde technologique. Aujourd'hui, il est perçu non seulement comme un hacker, mais comme un symbole de cyber-résistance.