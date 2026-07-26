Le Real Madrid s'apprête à réaliser un nouveau coup fracassant sur le marché des transferts. Selon les informations du média espagnol "Sport", le milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, pourrait bientôt rejoindre le "club merengue". Restant sans trophée majeur pour la deuxième saison consécutive, le géant madrilène a fait de ce transfert une priorité dans le cadre de la refonte totale de son effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rodri était surveillé par les recruteurs madrilènes depuis longtemps, mais ses performances réussies et sa régularité en sélection ont poussé Florentino Pérez à prendre des mesures fermes. Actuellement, les négociations sont entrées dans leur phase finale et seules les signatures des deux parties sont requises pour officialiser l'accord. Le joueur lui-même souhaite retourner dans son pays natal et poursuivre sa carrière à Madrid, ce qui augmente encore la probabilité de la réalisation de ce transfert.

Choix stratégique et accord interne

Il est intéressant de noter que le transfert de Rodri a également créé une situation légèrement inconfortable pour Florentino Pérez. En effet, il y a quelques années, le joueur avait été présenté comme la principale promesse électorale d'Enrique Rikelme, rival de Pérez lors des élections présidentielles. Néanmoins, le talent de Rodri et les avantages qu'il peut apporter à l'équipe l'ont emporté sur toutes les considérations personnelles. Actuellement, un consensus total a été atteint à Valdebebas concernant ce transfert.

L'entraîneur principal de l'équipe, José Mourinho, a également donné son feu vert pour ce transfert. Le technicien voit en Rodri le seul candidat capable de remplir parfaitement le rôle de "meneur de jeu en retrait" (deep-lying playmaker) qui a tant manqué à l'équipe ces dernières années. Sa vision du jeu et sa capacité à contrôler le rythme des matches devraient transformer radicalement le style de jeu du Real Madrid.

La phase décisive des négociations

La semaine à venir s'annonce cruciale pour le Real Madrid. La direction du club souhaite finaliser deux transferts d'importance stratégique, dont l'accord concernant Rodri. Bien que son contrat actuel avec Manchester City court jusqu'en 2027, le club madrilène a préparé une offre financière susceptible de satisfaire les Citizens.

Ce transfert va non seulement renforcer l'effectif du Real Madrid, mais il pourrait également modifier l'équilibre des forces dans tout le football européen. Le départ d'un milieu défensif du calibre de Rodri constituerait assurément une perte majeure pour le Manchester City de Pep Guardiola. De son côté, le club madrilène vise à restaurer son statut hégémonique grâce à cet achat.