Traces extraterrestres : Des scientifiques proposent une nouvelle méthode pour chercher des signaux dans l'espace

·39·Technologie
Traces extraterrestres : Des scientifiques proposent une nouvelle méthode pour chercher des signaux dans l'espace

Il est possible que l'humanité recherche des civilisations extraterrestres avec de mauvaises méthodes depuis des décennies. Les auteurs d'une nouvelle étude scientifique proposent de repenser radicalement l'approche de la recherche de signes de vie intelligente dans l'espace. Selon eux, au lieu des impulsions laser complexes et ultra-courtes que nous attendons, il faudrait s'intéresser à des technologies beaucoup plus simples et abordables. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Selon Ixbt.com, les chercheurs avancent le facteur économique comme argument principal. Si une civilisation technologiquement avancée souhaite économiser des ressources, il est très probable qu'elle construise des balises laser à microsecondes ou millisecondes, capables de fonctionner pendant des siècles, plutôt que des émetteurs femtosecondes coûteux. De tels appareils autonomes sont beaucoup plus résistants et pratiques pour envoyer des signaux sur de longues distances.

Les scientifiques supposent que de telles balises laser ne sont peut-être pas placées près des étoiles, mais sur des orbites interstellaires, par exemple dans des zones similaires aux trajectoires suivies par les sondes Voyager de l'humanité. Cette méthode facilite l'extraction du signal de la lumière intense de l'étoile et réduit le besoin de systèmes de filtrage complexes.

Pourquoi ne les avons-nous pas encore trouvés ?

Le problème ne réside peut-être pas dans l'absence de signaux, mais dans les défauts de nos méthodes de recherche. Actuellement, le temps d'exposition utilisé pour observer le ciel varie de quelques secondes à des heures. Sur des intervalles aussi longs, les éclairs à la microseconde sont tout simplement « lissés » et deviennent impossibles à distinguer du bruit de fond. Les chercheurs soulignent que les programmes SETI actuels sont pratiquement « aveugles » face à la plage des microsecondes dans l'espace.

Pour combler cette lacune, le projet Cosmic Lighthouses (« Phares cosmiques ») est proposé. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'utiliser trois technologies modernes :

  • Des matrices CMOS capables d'enregistrer des flashs ultra-courts ;
  • Des lentilles MODE à diffraction-réfraction offrant une observation à large échelle ;
  • Des processeurs graphiques (GPU) modernes de type NVIDIA et autres, capables de traiter de grands volumes de données en temps réel.

Selon les calculs, même un simple télescope terrestre d'un diamètre de 1 mètre peut détecter une balise laser de 100 MW de puissance à une distance de 72 années-lumière. Environ 3000 systèmes stellaires proches se trouvent dans cette distance. Si des impulsions répétitives sont collectées au cours d'une semaine d'observations, il sera possible de prouver scientifiquement l'authenticité du signal.

Ce projet a une importance capitale non seulement pour la découverte d'extraterrestres, mais aussi pour l'astronomie en général. En étudiant la plage des microsecondes, les astronomes pourraient découvrir des processus astrophysiques rapides encore inconnus dans l'univers. Même si aucune balise artificielle n'est trouvée, cette recherche enrichira considérablement nos connaissances sur l'univers.

EspaceAstronomieSETILaserTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lockheed Martin fournit une garantie de crédit de 500 millions de dollars pour ULALockheed Martin fournit une garantie de crédit de 500 millions de dollars pour ULAAujourd'hui, 03:50Un astronaute d'Artemis 2 appelle la NASA à modifier ses plans d'atterrissage sur la LuneUn astronaute d'Artemis 2 appelle la NASA à modifier ses plans d'atterrissage sur la LuneAujourd'hui, 02:20Litige entre Warner Bros. Discovery et Amazon : Le scandale du vol de talentsLitige entre Warner Bros. Discovery et Amazon : Le scandale du vol de talentsAujourd'hui, 01:51Phineas Fisher : Le hacker mystérieux qui a mis à genoux les fabricants de logiciels espionsPhineas Fisher : Le hacker mystérieux qui a mis à genoux les fabricants de logiciels espionsAujourd'hui, 01:29Intel enregistre sa croissance record des 15 dernières années : les inquiétudes derrière le succèsIntel enregistre sa croissance record des 15 dernières années : les inquiétudes derrière le succèsAujourd'hui, 01:21La valorisation de The Boring Company, fondée par Elon Musk, devrait atteindre 20 milliards de dollarsLa valorisation de The Boring Company, fondée par Elon Musk, devrait atteindre 20 milliards de dollarsAujourd'hui, 00:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design