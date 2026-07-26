Traces extraterrestres : Des scientifiques proposent une nouvelle méthode pour chercher des signaux dans l'espace

Il est possible que l'humanité recherche des civilisations extraterrestres avec de mauvaises méthodes depuis des décennies. Les auteurs d'une nouvelle étude scientifique proposent de repenser radicalement l'approche de la recherche de signes de vie intelligente dans l'espace. Selon eux, au lieu des impulsions laser complexes et ultra-courtes que nous attendons, il faudrait s'intéresser à des technologies beaucoup plus simples et abordables. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Selon Ixbt.com, les chercheurs avancent le facteur économique comme argument principal. Si une civilisation technologiquement avancée souhaite économiser des ressources, il est très probable qu'elle construise des balises laser à microsecondes ou millisecondes, capables de fonctionner pendant des siècles, plutôt que des émetteurs femtosecondes coûteux. De tels appareils autonomes sont beaucoup plus résistants et pratiques pour envoyer des signaux sur de longues distances.

Les scientifiques supposent que de telles balises laser ne sont peut-être pas placées près des étoiles, mais sur des orbites interstellaires, par exemple dans des zones similaires aux trajectoires suivies par les sondes Voyager de l'humanité. Cette méthode facilite l'extraction du signal de la lumière intense de l'étoile et réduit le besoin de systèmes de filtrage complexes.

Pourquoi ne les avons-nous pas encore trouvés ?

Le problème ne réside peut-être pas dans l'absence de signaux, mais dans les défauts de nos méthodes de recherche. Actuellement, le temps d'exposition utilisé pour observer le ciel varie de quelques secondes à des heures. Sur des intervalles aussi longs, les éclairs à la microseconde sont tout simplement « lissés » et deviennent impossibles à distinguer du bruit de fond. Les chercheurs soulignent que les programmes SETI actuels sont pratiquement « aveugles » face à la plage des microsecondes dans l'espace.

Pour combler cette lacune, le projet Cosmic Lighthouses (« Phares cosmiques ») est proposé. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'utiliser trois technologies modernes :

Des matrices CMOS capables d'enregistrer des flashs ultra-courts ;

Des lentilles MODE à diffraction-réfraction offrant une observation à large échelle ;

Des processeurs graphiques (GPU) modernes de type NVIDIA et autres, capables de traiter de grands volumes de données en temps réel.

Selon les calculs, même un simple télescope terrestre d'un diamètre de 1 mètre peut détecter une balise laser de 100 MW de puissance à une distance de 72 années-lumière. Environ 3000 systèmes stellaires proches se trouvent dans cette distance. Si des impulsions répétitives sont collectées au cours d'une semaine d'observations, il sera possible de prouver scientifiquement l'authenticité du signal.

Ce projet a une importance capitale non seulement pour la découverte d'extraterrestres, mais aussi pour l'astronomie en général. En étudiant la plage des microsecondes, les astronomes pourraient découvrir des processus astrophysiques rapides encore inconnus dans l'univers. Même si aucune balise artificielle n'est trouvée, cette recherche enrichira considérablement nos connaissances sur l'univers.