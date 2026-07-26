Intel enregistre sa croissance record des 15 dernières années : les inquiétudes derrière le succès

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Intel enregistre sa croissance record des 15 dernières années : les inquiétudes derrière le succès

Le géant de l'industrie des semi-conducteurs Intel a publié des résultats financiers inattendus pour le deuxième trimestre 2026. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente pour dépasser 16 milliards de dollars. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé enregistré depuis 2011, ce qui a provoqué une onde de choc dans le monde technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données d'Ixbt.com, le bénéfice net par action de l'entreprise s'est élevé à 0,42 dollar. C'est deux fois plus que les prévisions des analystes. Cependant, malgré ce rapport positif, les investisseurs continuent de douter de l'avenir de l'entreprise. En conséquence, après la publication du rapport, les actions d'Intel ont d'abord grimpé avant de chuter brusquement, perdant 28 % de leur valeur totale au cours du mois de juillet.

Le principal moteur du succès de l'entreprise a été les technologies destinées à l'IA et aux centres de données (Data Center). Les revenus de cette division ont augmenté de 59 % pour dépasser 6 milliards de dollars. De plus, l'activité de fabrication de processeurs pour ordinateurs personnels a progressé de 13 %, et le secteur de la fabrication de puces sous contrat (foundry) a enregistré une hausse de 31 %.

IA et capacités de production

La direction d'Intel a annoncé que, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle faisait face à une pénurie de produits dans le segment des centres de données. Cela signifie que la demande dépasse largement l'offre. Grâce au programme de réduction des coûts mis en œuvre par Lip-Bu Tan et à la reprise du marché, la marge brute de l'entreprise est passée de 3 % l'an dernier à 42 %.

L'entreprise présente également des prévisions optimistes pour le prochain trimestre. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires devrait se situer autour de 16 à 17 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur aux attentes du marché. Intel a également annoncé la signature de 10 grands contrats à long terme, ce qui témoigne de la stabilisation de la chaîne de production.

Qu'est-ce qui inquiète les investisseurs ?

Le principal doute des acteurs du marché concerne la capacité d'Intel à attirer de grands clients pour la fabrication de puces basées sur ses processus technologiques les plus modernes. Pour l'instant, Fortinet reste le seul grand client ouvertement annoncé pour la fabrication sous contrat, mais il utilise encore des technologies relativement anciennes plutôt que les plus avancées.

En outre, un avertissement a été émis selon lequel les ventes de processeurs pour ordinateurs personnels pourraient être freinées au troisième trimestre en raison d'une pénurie de modules de mémoire (RAM). Selon les experts, l'avenir des actions d'Intel ne dépend pas des bénéfices actuels, mais de la capacité de l'entreprise à rivaliser avec des géants comme NVIDIA ou Apple dans le domaine de la fabrication de puces sous contrat (foundry).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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