100 000 $ pour Temirov : les bénéficiaires des bonus à Abou Dabi dévoilés

À Abou Dabi, Ramazon Temirov n'a pas seulement stoppé l'ancien prétendant au titre dès le premier round. Le combattant d'Ouzbékistan a vu son KO spectaculaire salué par la direction de l'UFC, faisant de lui le récipiendaire d'un bonus de 100 000 $.

Lors de cette soirée historique à l'Etihad Arena, deux Ouzbeks ont participé aux combats principaux. Bogdan Guskov a tenu tête à l'ancien champion Magomed Ankalaev jusqu'au cinquième round, tandis que Temirov a surpris tout le monde en battant Steve Erceg par TKO dès le premier round.

Un seul round a suffi à Temirov

Dans le co-main event, Ramazon Temirov a affronté Steve Erceg, classé dixième au classement UFC. L'Australien était un adversaire expérimenté ayant déjà combattu pour la ceinture.

Cependant, Temirov a imposé un rythme élevé dès les premières secondes. En mettant la pression, il a déstabilisé son adversaire avec des frappes puissantes. À 4:21 du premier round, l'arbitre a arrêté le combat, offrant la victoire par TKO à notre compatriote.

Temirov n'a pas laissé le sort du combat entre les mains des juges : il a répondu dans l'octogone dès le premier round.

Ce résultat marque la troisième victoire du combattant ouzbek à l'UFC, dont deux obtenues avant la limite au premier round.

Qui a reçu les bonus de 100 000 $ ?

Les organisateurs ont annoncé les meilleures performances de la soirée. Selon les informations, en plus de leur bourse habituelle, chaque lauréat reçoit 100 000 $.

Catégorie Bénéficiaires Combat de la soirée Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune Performance de la soirée Ramazon Temirov Performance de la soirée Walter Walker Pour chaque athlète 100 000 $

Dans le combat Kuniev-Fortune, le poids lourd russe a mis son adversaire KO technique à 1:12 du troisième round.

Walter Walker a soumis Thomas Petersen au premier round en seulement 1 minute et 32 secondes avec une calf slicer inhabituelle. C'est sa cinquième soumission consécutive au premier round à l'UFC.

Pourquoi la victoire de Temirov est-elle si importante ?

Le résultat de Temirov ne se limite pas à un KO impressionnant ou à un gros bonus. Il a battu un membre du top 10 de l'UFC avec une expérience de combat pour le titre.

Cette victoire pourrait lui ouvrir les portes suivantes :

Entrer dans le classement des poids mouches de l'UFC ;

Affronter un autre membre du top 10 lors du prochain combat ;

Se rapprocher de la course au titre ;

Améliorer son contrat et ses bourses dans la promotion ;

Renforcer le prestige international du MMA ouzbek.

Le classement ne donne pas automatiquement la place de l'adversaire, mais stopper le numéro 10 dès le premier round est un résultat que la commission ne peut ignorer.

Guskov n'a pas eu de bonus, mais il a lutté jusqu'au bout

Dans le combat principal, Bogdan Guskov a affronté le prétendant numéro 1, Magomed Ankalaev. Bien qu'ayant accepté le combat en préavis court, le représentant de l'Ouzbékistan a tenu jusqu'au cinquième round.

Ankalaev a gagné par TKO à 2:41 du dernier round. Guskov n'a pas reçu de bonus, mais a acquis une expérience précieuse lors de son premier combat principal de cinq rounds.

Le vrai défi commence maintenant pour Temirov

La victoire à Abou Dabi fait de Ramazon Temirov l'un des combattants les plus discutés de la division. Un TKO au premier round, un top 10 battu et un bonus de 100 000 $ : tout a été acquis en une soirée.

Cependant, ce n'est pas encore une place pour le titre. Temirov doit maintenir ce rythme face à des adversaires de haut niveau. À Abou Dabi, il n'a pas frappé à la porte, il l'a défoncée. Reste à voir quelle pièce l'UFC lui ouvrira.

Selon vous, Temirov devrait-il affronter un membre du top 5 lors de son prochain combat ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette nouvelle sur le bonus de 100 000 $ avec les fans de MMA sur Telegram.