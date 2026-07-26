La bataille pour Julian Brandt : Leeds United et l'Ajax veulent s'attacher les services de l'agent libre

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La bataille pour Julian Brandt : Leeds United et l'Ajax veulent s'attacher les services de l'agent libre

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'Allemagne et du Borussia Dortmund, Julian Brandt, devrait poursuivre sa carrière en Angleterre ou aux Pays-Bas. Actuellement agent libre, le joueur de 30 ans fait l'objet d'une rude concurrence entre Leeds United et l'Ajax. Selon Sky Sports, le club anglais a intensifié ses efforts pour s'attacher les services du milieu offensif expérimenté. C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

Après l'expiration de son contrat avec le géant de Bundesliga, Julian Brandt est devenu l'une des options gratuites les plus attractives du marché des transferts. Bien que son passage à Dortmund ait été couronné de succès, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Désormais, le joueur doit prendre une décision finale concernant sa prochaine destination. Bien qu'un club doté d'une expérience européenne comme l'Ajax manifeste de l'intérêt, le joueur lui-même semble plus enclin au football anglais.

Une offre sérieuse de Leeds United

La direction de Leeds United a mis sur la table une proposition de contrat de trois ans pour Julian Brandt. Selon les informations du journaliste Luca Bendoni, le père et agent du joueur, Jürgen Brandt, s'est rendu au centre d'entraînement Thorp Arch du club au début du mois. Ils ont pu se familiariser personnellement avec les infrastructures du club et ses projets futurs, ce qui témoigne du sérieux de l'approche des Anglais dans ce dossier.

Comme on le sait, Julian Brandt a rejoint le Borussia Dortmund en provenance du Bayer Leverkusen en 2019 pour 25 millions d'euros. La saison dernière, il a disputé 41 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et délivrant 4 passes décisives. Il a également participé à la finale de la Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid. Son expérience au plus haut niveau est considérée comme cruciale pour renforcer l'effectif de Leeds.

L'option Ajax et le bilan du joueur

L'Ajax d'Amsterdam n'a pas non plus cessé de courtiser Brandt. Le club néerlandais propose au joueur son prestige sur la scène européenne et un style de jeu adapté à ses qualités techniques. Cependant, il est rapporté qu'à ce stade de sa carrière, Brandt préfère se tester dans le championnat anglais.

Julian Brandt est reconnu comme l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire de la Bundesliga. À 21 ans, il était devenu le plus jeune joueur à disputer 100 matches dans l'élite allemande. Il est également le troisième plus jeune joueur de l'histoire à avoir atteint le cap des 300 matches en Bundesliga. Une telle régularité et un tel talent ne manqueront pas de renforcer le potentiel offensif de n'importe quelle équipe.

Selon Goal.com, Leeds United met tout en œuvre pour remporter cette course aux transferts. Réussir à s'attacher les services d'un joueur de ce calibre en tant qu'agent libre constituerait un immense succès pour le club, tant sur le plan financier que sportif. La décision de Brandt devrait être officialisée dans les prochains jours.

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Jahongir Tursunov
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