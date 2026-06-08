Tokenpocalypse : Les prix de l'IA vont-ils exploser ?

Microsoft a récemment annoncé des changements majeurs dans la tarification de GitHub Copilot. Les ajustements ont été si brusques que les utilisateurs de Reddit ont déjà surnommé le phénomène « Tokenpocalypse ». Dans le podcast Equity de TechCrunch, des experts ont débattu des implications de cette politique tarifaire pour l'ensemble de l'écosystème de l'IA. Selon Techcrunch.com rapporte .

Alors qu'Anthropic et d'autres grandes entreprises d'IA se préparent pour des introductions en bourse (IPO), des questions inconfortables sur leur rentabilité émergent. Par conséquent, des hausses de prix similaires sont probables pour d'autres produits d'IA. Alors que les entreprises se concentraient initialement sur le « tokenmaxxing » (utilisation maximale des jetons), les coûts élevés les obligent désormais à restreindre l'utilisation de la technologie.

Actuellement, tout le secteur de l'IA est subventionné par les capitaux des investisseurs. Les services qui semblent bon marché ou gratuits pour les utilisateurs sont en réalité très coûteux. Il est maintenant temps de transférer directement cette charge financière aux consommateurs. Il est alarmant de constater que de grandes entreprises comme Uber ont déjà épuisé leurs budgets annuels dédiés à l'IA plus vite que prévu et imposent désormais des restrictions.

Le prix d'abonnement mensuel de 20 dollars pour ChatGPT Plus avait été choisi à l'origine comme une estimation approximative, sans stratégie approfondie. Même les paiements pour les modèles les plus avancés ne couvrent pas entièrement les coûts de maintenance. La question centrale aujourd'hui est de savoir si les laboratoires d'IA peuvent réduire les coûts grâce aux avancées technologiques ou si les clients devront payer plus cher.