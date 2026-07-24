Xiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67W

Le géant technologique chinois Xiaomi a dévoilé son dernier produit phare sur le marché des accessoires mobiles. Lancée sur le marché indien, la nouvelle batterie externe Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W se distingue non seulement par sa grande capacité, mais aussi par sa capacité à charger les smartphones en un temps record. Cet appareil a été conçu pour répondre à tous les besoins des utilisateurs modernes. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau modèle possède une capacité de 20 000 mAh, composée de trois cellules lithium-ion de 6700 mAh. La puissance totale de l'appareil est de 74,37 Wh, ce qui est entièrement conforme aux normes aéronautiques internationales. Cela signifie que ce gadget peut être emporté à bord d'un avion comme bagage à main sans aucun problème, offrant une grande commodité aux voyageurs.

Capacités techniques et solutions de design

La particularité principale de l'appareil est son câble USB Type-C intégré au boîtier. Ce câble ne sert pas seulement à la charge, mais agit également comme une dragonne robuste pour transporter l'appareil. Le fabricant souligne que ce câble, fabriqué en polyuréthane thermoplastique, peut résister à 5000 pliages, garantissant ainsi une longue durée de vie.

La Xiaomi Power Bank 5i prend en charge une puissance de sortie allant jusqu'à 67 W, suffisante pour charger rapidement les smartphones phares modernes et même certains ordinateurs portables. Pour la recharge de la batterie elle-même, une puissance d'entrée allant jusqu'à 65 W est prévue. Le gadget dispose de trois ports au total : le câble USB-C intégré, un port USB-C et un port USB-A.

Sécurité et fonctions intelligentes

Le nouveau modèle est compatible avec les normes de charge rapide modernes, notamment USB Power Delivery 3.0 (avec technologie PPS) et Qualcomm Quick Charge 3.5. L'appareil dispose également d'un mode basse intensité, permettant de charger en toute sécurité de petits gadgets comme des écouteurs sans fil ou des montres connectées. Ce mode s'active automatiquement via les ports USB-C, et par un double clic sur le bouton d'alimentation pour le port USB-A.

Une attention particulière a été accordée à la sécurité, l'appareil étant équipé des systèmes de protection suivants :

Deux capteurs de température pour la protection contre la surchauffe ;

Protection contre les courts-circuits et la surcharge ;

Système de sécurité complexe à 12 niveaux ;

Écran numérique affichant le niveau de charge et l'état.

La Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W sera disponible en noir et bleu. Le prix officiel est fixé à environ 40 dollars (3299 roupies indiennes), et les ventes devraient débuter le 28 juillet. Il est prévu que ce modèle apparaisse bientôt sur le marché ouzbek et devienne l'un des accessoires les plus populaires dans sa catégorie de prix.