Les actions de Meta chutent fortement en raison des coûts de l'IA

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Les actions de Meta chutent fortement en raison des coûts de l'IA

Vendredi, les actions de Meta ont chuté de plus de 5 %. Cette baisse est due à un rapport du Financial Times indiquant que l'entreprise prévoit d'émettre des dizaines de milliards de dollars de nouvelles actions pour financer des projets d'intelligence artificielle (IA). Selon la publication, l'entreprise examine des scénarios de levée de capitaux supplémentaires. Ixbt.com rapporte .

Un représentant de Meta a qualifié ces informations de « pure spéculation » et a souligné qu'aucune décision finale concernant l'émission de titres n'avait encore été prise. Néanmoins, les inquiétudes des investisseurs concernant les énormes dépenses des géants de la technologie pour l'infrastructure d'IA s'intensifient. Par exemple, Alphabet, la société mère de Google, a également augmenté ses plans d'investissement à 85 milliards de dollars.

En avril de cette année, Meta a relevé ses prévisions de dépenses en capital pour 2026 à 145 milliards de dollars. Alphabet a porté ce chiffre à 190 milliards de dollars. Les analystes de marché évaluent différemment les stratégies des deux entreprises : Alphabet, qui dispose d'une activité cloud solide comme Google Cloud, gagne davantage la confiance des investisseurs.

Au cours de la dernière année, les actions d'Alphabet ont augmenté de plus de 115 %, tandis que celles de Meta ont baissé d'environ 13 %, enregistrant l'une des performances les plus faibles du secteur technologique. Cette différence reflète les doutes des investisseurs quant à la rapidité avec laquelle les investissements dans l'intelligence artificielle commenceront à générer des rendements.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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