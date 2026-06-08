Le Samsung Galaxy S26 FE apparaît pour la première fois en photos réelles

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Le Samsung Galaxy S26 FE apparaît pour la première fois en photos réelles

Les premières images réelles du prochain flagship abordable de Samsung, le modèle Galaxy S26 FE, sont apparues sur Internet. L'appareil a été enregistré dans la base de données du Wireless Power Consortium (WPC) sous le numéro de catalogue SM-S741, ce qui confirme que les préparatifs pour le lancement du smartphone sur le marché sont en cours. Ixbt.com rapporte .

Selon les images publiées, Samsung conservera le style général de la marque pour l'appareil, mais modifiera le design de l'appareil photo principal. Au lieu de lentilles séparées sur le panneau arrière, le modèle Galaxy S26 FE disposera d'un bloc de caméra unifié rappelant le style du Galaxy Z Fold 7. Une caractéristique distinctive du nouveau design est que le module de caméra s'étend presque jusqu'au bord du boîtier, ce qui le distingue du Galaxy A57 et d'autres modèles actuels de l'entreprise.

Selon les informations préliminaires, l'appareil Galaxy S26 FE sera équipé d'un processeur Exynos 2500 et de 8 Go de RAM. De plus, ce modèle devrait être l'un des premiers smartphones Samsung à être livré avec le système d'exploitation Android 17 dès la sortie de la boîte.

Il est spéculé que le Galaxy S26 FE sera présenté aux côtés de nouveaux pliables — le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Flip 8. Selon les rumeurs, la cérémonie de présentation pourrait avoir lieu le 22 juillet de cette année. Les analystes du marché prévoient que le tout nouveau iPhone Ultra sera le principal concurrent du Galaxy Z Fold 8.

SamsungGalaxy S26 FESmartphoneTechnologieAndroid 17
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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