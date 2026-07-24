Dans la nuit du 24 juillet, les immenses centres logistiques de Wildberries, la plus grande place de marché en Russie et en Crimée annexée, ont été simultanément visés par des drones. Les flammes et la fumée noire émanant des entrepôts des régions de Leningrad, Tver et Simferopol ont enveloppé toute la zone. Pourquoi les entrepôts d'une simple place de marché servant la population civile sont-ils détruits les uns après les autres, et quel secret Zelensky a-t-il révélé à ce sujet ?

Zamin.uz a rassemblé les détails des attaques nocturnes successives et les véritables raisons militaires qui se cachent derrière.

Flammes à Saint-Pétersbourg, Tver et en Crimée : que s'est-il passé pendant la nuit ?

Selon les vidéos publiées par des sources ouvertes et des témoins, le coup le plus dur a frappé le centre logistique situé dans le district de Vsevolojsk, à la périphérie de Saint-Pétersbourg. Après l'épaisse fumée noire s'élevant au-dessus de la ville et une série d'explosions, la direction de Wildberries a été contrainte de suspendre temporairement les activités des sites.

Extrait du communiqué du service de presse de Wildberries : «À Saint-Pétersbourgles activités des complexes logistiques de Shushary et Utkina Zavod ont été temporairement suspendues pour assurer la sécurité. Les employés du centre de tri de Simferopol ont été évacués d'urgence ».

De plus, selon la chaîne Telegram « Crimean Wind », une frappe sur une sous-station électrique à Soudak a privé la population d'électricité et d'eau.

10 % de pertes : quelle est l'ampleur des attaques ?

Selon les estimations de DW et du journal « Kommersant », ce n'est pas la première attaque contre l'infrastructure de la place de marché. À la suite de ces frappes successives, l'entreprise a perdu près de 10 % de ses capacités logistiques totales.

Zones touchées Conséquences et état des sites Région de Leningrad et Saint-Pétersbourg Activités logistiques suspendues, foyers d'incendie observés Simferopol et Tver Entrepôts endommagés, personnel évacué Elektrostal et Kotovsk 8 morts et environ 50 blessés lors de frappes précédentes Krasnodar et Nevinnomyssk Entrepôts gravement détruits et hors service précédemment

« Pas un simple entrepôt » : pourquoi Zelensky a-t-il ciblé Wildberries ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ces attaques de réponse appropriée aux frappes russes sur les infrastructures civiles. Mais ce n'est pas la seule raison.

Volodymyr Zelensky : « Ces centres logistiques sont utilisés dans la chaîne d'approvisionnement de composants destinés à la production de drones et d'équipements de navigation pour l'industrie militaire russe, en contournant les sanctions ».

Ainsi, selon Kiev, les entrepôts transportant des marchandises civiles sont devenus en réalité des nœuds logistiques secrets au service du complexe militaro-industriel.

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Le champ de bataille ne se limite plus à la ligne de front, il s'étend désormais aux grands réseaux commerciaux et logistiques.

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