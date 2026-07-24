À partir du 1er août, le gaz sera gratuit pour les voitures en Iran

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À partir du 1er août, le gaz sera gratuit pour les voitures en Iran

À partir du 1er août, le gaz sera distribué gratuitement pour les voitures en Iran. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Tasnim.

Il est précisé que le gouvernement lance une campagne spéciale visant à soutenir la population, à réduire les coûts de transport et à diminuer la consommation d'essence. À cet effet, la campagne « Unis pour l'Iran : gaz gratuit pour le peuple iranien » débutera avec la participation de plus d'un millier de stations-service à travers le pays.

Les autorités soulignent que cette initiative vise à encourager une utilisation plus rationnelle des ressources énergétiques et à alléger les dépenses des citoyens. La campagne débutera officiellement le 1er août et impliquera des stations-service dans diverses régions du pays.

IranTasnim
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